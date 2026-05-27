El CGCEE avala por unanimidad la inclusión de la ciudadanía exterior en el Plan de Salud Mental

La Comisión de Asuntos Sociolaborales del CGCEE ha aprobado un conjunto de propuestas dirigidas a implementar la protección social, sanitaria e institucional de la ciudadanía española en el exterior, en un bloque de iniciativas centradas en la mejora de la atención consular, la cooperación internacional y el acceso a derechos sociales.

Entre los acuerdos adoptados destaca especialmente el respaldo unánime —con el 100% de los votos— a la propuesta que solicita la inclusión de la ciudadanía española en el exterior en el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 del Ministerio de Sanidad, subrayando la importancia de incorporar las necesidades específicas de este colectivo en las políticas públicas de salud mental.

En el mismo ámbito sanitario, la comisión también ha aprobado la inclusión de la ciudadanía española en el exterior en el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención y atención en situaciones de vulnerabilidad.

El paquete de medidas incluye además la propuesta de promover un acercamiento institucional entre la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en México y las autoridades mexicanas competentes en materia de Seguridad Social, con vistas a avanzar en la mejora de los convenios bilaterales.

Asimismo, se ha aprobado la inclusión de Belice en el listado de países atendidos por la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de la Embajada de España en México, ampliando la cobertura de atención administrativa en la región.

En el ámbito de la información y la seguridad, la comisión ha dado luz verde a la extensión de las campañas periódicas del Ministerio de Defensa en el exterior, orientadas a mejorar la difusión de información institucional entre la ciudadanía residente fuera de España.

Otro bloque de propuestas se centraba en el refuerzo de los recursos públicos, con el incremento de la dotación presupuestaria de los programas de Ayuda Extraordinaria para españoles sin recursos, así como el aumento de la asignación destinada al refuerzo de la red consular en el marco del plan de choque vinculado a la Ley de Memoria Democrática.

La comisión también ha aprobado medidas para facilitar la solicitud y justificación de subvenciones, con el objetivo de simplificar trámites administrativos y mejorar el acceso a las ayudas públicas.

En el plano estructural, se ha respaldado la recuperación de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en los Países Bajos, junto con iniciativas orientadas a incentivar el retorno de pensionistas españoles residentes en el exterior.