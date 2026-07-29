La colectividad gallega en Cuba celebra el Día de Galicia

A pesar de la difícil situación que atraviesa la isla de Cuba, la Agrupación de Sociedades Representativas de Municipios y Parroquias de Galicia ha decidido celebrar el Día de Galicia venerando a Santiago Apóstol.

La iglesia de Jesús del Monte, en la parroquia Salvador del Mundo, situada en la Plaza de Galicia de La Habana, fue el escenario del oficio religioso, que dirigió Manuel Vega Orbay.

Al evento acudieron Juana Caridad Fernández Pérez, presidenta de la Agrupación de sociedades representativas de municipios y parroquias de Galicia, y su vicepresidente, Adriano Calvo López, además de directivos de las sociedades Valle de Lemos, Ferrol y su Comarca, Valle del Ulla, Hijos de Golada, Hijos del Distrito de Sarria, Hijos de Capela, Partido Judicial de Arzúa, Liga Santaballesa, Meira y Pol y Unión Mugardesa.