Colombia declarará la "emergencia económica" tras el terremoto de 7,4 ocurrido en el noroeste del país

El Gobierno de Colombia declarará la "emergencia económica" para hacer frente a las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes en el noroeste del país y que ha dejado más de 180 muertos.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha anunciado durante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes que el Ejecutivo espera promulgar la declaración durante este martes.

En este contexto, el Gobierno prevé activar un crédito de hasta 450 millones de dólares (390 millones de euros) con el Banco Mundial para atender las necesidades derivadas de la emergencia. Según Gómez, estos fondos podrían estar disponibles antes de que termine esta semana.

El Ejecutivo de Abelardo de la Espriella también pondrá a disposición la totalidad del presupuesto destinado al Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida ante las necesidades más urgentes de la población afectada.

Gómez ha explicado que el Gobierno dará prioridad a determinadas partidas presupuestarias para canalizar recursos hacia la atención de la emergencia y las personas damnificadas.

El ministro ha señalado que una de las principales preocupaciones del Ejecutivo es garantizar que los fondos destinados a la reconstrucción y a la asistencia sean ejecutados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La gestión de este organismo se encuentra entre las cuestiones que el actual Gobierno pretende revisar, después de que De la Espriella se comprometiera a llevar a cabo una depuración de la entidad.

El ministro de Hacienda ha defendido la movilización de recursos pese a la situación fiscal que, según el Ejecutivo, ha heredado de la anterior Administración del expresidente Gustavo Petro.

"Para nosotros es más importante atender las víctimas y las personas que hoy en día están sufriendo producto del fenómeno del terremoto", ha asegurado Gómez.

La declaración de emergencia económica permitirá al Gobierno colombiano disponer de mecanismos extraordinarios para movilizar recursos y concentrarlos en las labores de asistencia, rescate y recuperación tras el terremoto.