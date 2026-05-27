El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior aprueba por unanimidad su nuevo reglamento

El subdirector de Ciudadanía Española en el Exterior, José Luis Ruiz (primero por la izquierda) junto a Violeta Alonso y David Casarejos

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior aprobó este martes por unanimidad su nuevo reglamento de funcionamiento durante el V Pleno del VIII Mandato, celebrado en Madrid entre los días 25 y 27 de mayo.

La votación, que se desarrolló tanto de forma presencial como telemática, recibió un total 67 votos a favor y ningún voto en contra, en blanco o nulo, según certificó la Secretaría del Consejo durante la sesión plenaria. Un total de 92 consejeros y consejeras tenían derecho a voto.

El subdirector de Ciudadanía Interior y Políticas del Retorno, José Luis Ruíz Navarro, fue el encargado de dar lectura oficial al acta de la votación. Recordó que el procedimiento se desarrolló conforme al artículo 10.f del Real Decreto 230/2008, que regula las funciones de la Secretaría del Consejo General. Y según explicó, el periodo de votación permaneció abierto desde el 25 de mayo a las 11:30 horas hasta el 27 de mayo a las 13:00 horas, ambas en horario peninsular español.

Tras conocerse el resultado, la presidenta del CGCEE, Violeta Alonso, agradeció la participación de los consejeros, incluidos aquellos que ejercieron su derecho a voto de manera no presencial, y destacó el esfuerzo realizado para garantizar la aprobación del nuevo reglamento.