CSIF gana las elecciones del Personal Laboral en el Exterior y se convierte en la primera fuerza sindical en las embajadas españolas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha impuesto en las elecciones del Personal Laboral en el Exterior (PLEX), celebradas los pasados 23, 24 y 25 de marzo en las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en 120 países.

Con este resultado, CSIF se convierte en la fuerza más votada al lograr 1.162 votos, el 35,7% del total, y aumentar su representación de 10 a 11 delegados en el Comité Único del Personal Laboral en el Exterior (CUPLEX).

El sindicato mejora así su posición frente al resto de organizaciones. CC.OO. desciende de 12 a 9 delegados con 994 votos, UGT pasa de 15 a 8 representantes con 807 votos y USO obtiene 3 delegados con 292 votos.

Estas elecciones afectan a unos 5.000 trabajadores que prestan servicio para la Administración española en el exterior y que atienden cada año a más de tres millones de españoles residentes fuera del país, además de turistas, viajeros y ciudadanos extranjeros que tramitan visados y otros procedimientos consulares.

Tras los resultados CSIF ha afirmado que será reivindicando mejoras laborales, como subidas salariales adaptadas a la inflación y al tipo de cambio de cada país, un convenio colectivo propio, tablas salariales unificadas, carrera profesional y el fin de la temporalidad abusiva.

El sindicato también reclama mejorar la seguridad y la salud laboral del personal destinado en el extranjero, especialmente ante el aumento de conflictos internacionales y situaciones geopolíticas inestables. En este sentido, propone medidas como apoyo psicosocial, evaluación de riesgos emergentes y actualización de protocolos de emergencia.

Además, CSIF ha reconocido la labor desarrollada en las últimas semanas por el personal de Exteriores en los países afectados por el conflicto bélico en Oriente Medio, y ha puesto de manifiesto su profesionalidad en la repatriación de 8.000 españoles y la atención permanente a los ciudadanos que aún permanecen en la zona.

Finalmente, la organización sindical también solicita seguro médico para el personal sin nacionalidad española y medidas que reconozcan el papel esencial que desempeñan estos trabajadores en el funcionamiento diario de las misiones diplomáticas españolas.