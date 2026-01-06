David Uclés, el nuevo premio Planeta que fue profesor de español en Alemania, Francia y Suiza

El escritor andaluz David Uclés, con una amplia experiencia internacional como profesor de español en Alemania, Francia y Suiza, ha ganado este martes por mayoría el 82º Premio Nadal, dotado con 30.000 euros, con la novela La ciudad de las luces muertas, según ha anunciado el jurado del certamen convocado por la editorial Destino.

La obra, presentada bajo el seudónimo Oriol Arce y el título provisional Ruge otro día estival, sitúa la acción en una Barcelona oscurecida por un suceso inexplicable, que parece vinculado a una joven Carmen Laforet, autora de Nada y primera ganadora del Premio Nadal. A partir de ese punto de partida, la novela articula un cruce de tiempos y personajes en el que figuras como Ana María Matute, Roberto Bolaño, Freddie Mercury o Mercè Rodoreda desempeñan un papel clave para intentar devolver la luz a la ciudad.

Al recoger el premio, Uclés explicó que la novela reúne “todas las Barcelonas, tanto arquitectónicas como intelectuales”, y la definió como “una carta de amor” a la capital catalana, donde residió durante medio año mientras daba forma a un proyecto concebido hace cinco años. El autor recordó además su perseverancia en el certamen, al que se presentó por primera vez en 2010 y de forma continuada hasta 2020.

El jurado, integrado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y el editor Emili Rosales, destacó de Uclés que es un “autor único que recuerda que la luz regresa cuando alguien se atreve a imaginarla”.

Nacido en Úbeda en 1990, David Uclés ha desarrollado una trayectoria vital y profesional marcada por la movilidad internacional. Cursó estudios de Traducción e Interpretación y un Máster de Profesorado en Lengua Extranjera en Córdoba, Münster y Granada, y trabajó como docente de español, alemán e inglés en distintos países europeos, una experiencia que ha influido en su mirada literaria. Actualmente reside en Madrid.

Uclés es autor de "Emilio y Octubre" y "El llanto del león", aunque fue su tercera novela, "La península de las casas vacías" (Siruela), la que lo situó en el centro del panorama literario. Esta obra, fruto de quince años de trabajo, recibió numerosos galardones, entre ellos el Premio Andalucía de la Crítica y el Premio Cálamo al Mejor Libro del Año 2024, y fue la candidata española al Premio de Literatura de la Unión Europea 2025.

El Premio Nadal 2026 ha recibido 1.207 originales, reflejo de la vitalidad del panorama narrativo en lengua española. La editorial Destino publicará "La ciudad de las luces muertas" el próximo 4 de febrero.