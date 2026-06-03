El director general de Cataluña Exterior reivindica la coordinación entre comunidades autónomas y el Gobierno central

En el marco del Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), el director general de Cataluña Exterior, Oriol Lázaro, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por los consejeros del órgano consultivo, al que ha definido como “encomiable”, “riguroso” y realizado “con amor y sin ánimo de lucro”.

Lázaro ha trasladado un agradecimiento “muy sentido” al conjunto de representantes del CGCEE, destacando su labor voluntaria y el compromiso demostrado en la defensa de los intereses de la ciudadanía española residente en el exterior.

Durante su intervención, ha explicado que el trabajo de los consejeros constituye un ejercicio “ejemplar de democracia”, al canalizar propuestas y necesidades de los ciudadanos españoles fuera del país y trasladarlas a las instituciones.

El director general ha insistido en la importancia de reforzar la coordinación entre comunidades autónomas y el Gobierno central, con el objetivo de evitar actuaciones aisladas y avanzar hacia una estrategia conjunta. “Deberíamos ser una ayuda, un apoyo para el Gobierno”, ha señalado, defendiendo que las aportaciones territoriales deben integrarse en una acción común.

En este sentido, ha apelado a mejorar el intercambio de buenas prácticas entre territorios, poniendo como ejemplo la utilidad de iniciativas impulsadas por distintas comunidades, y ha abogado por una mayor cooperación para evitar duplicidades y mejorar la eficacia de las políticas dirigidas a la ciudadanía en el exterior.

Lázaro también ha hecho referencia al volumen de la población española residente fuera del país, destacando la necesidad de considerar a este colectivo como un todo, más allá de las diferencias territoriales, y de garantizar que su voz sea escuchada y tenida en cuenta por las instituciones.

Asimismo, ha subrayado la importancia de trasladar a la ciudadanía del interior el sentimiento de identidad y pertenencia de los españoles en el exterior, al considerar que este vínculo es clave para reforzar la cohesión y el reconocimiento institucional.

El representante de Cataluña Exterior ha concluido su intervención animando al nuevo mandato del CGCEE a continuar el trabajo desarrollado en la etapa anterior, al que ha calificado como un periodo de alto nivel, marcado por la dedicación y el compromiso de sus miembros.