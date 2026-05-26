Dozón, un Ayuntamiento que valoriza el pasado proyectando el futuro

El pequeño municipio de Dozón, cercano a Lalín, en la comarca del Deza, no llega aún a los mil habitantes. Es, sin embargo un rico testimonio del pasado arqueológico de la zona, y está en el camino de la Plata, un cruce que detenta siglos.

Sus habitantes son tan naturales de esa tierra como los “carballos” o los “castiñeiros”. Sus raíces son tan antiguas que casi ninguno puede mencionar otro sitio de origen. De destino, si; no hay casa que no tenga parientes, o los haya tenido en la Galicia Extraterritorial, esa patria imaginada que la Emigración ha diseñado.

Campo de la fiesta de la Peña de Francia | Celia Otero

Un paisaje apenas alterado por los tiempos, sostiene la imagen de la Galicia interior, aunque ya sean excepcionales las vacas que pastan libremente y los cultivos y tractores. En lo alto, las granjas de ganadería han reemplazado al antiguo sistema de cría de vacunos. Aquellas vacas que dormían “na corte!” y se las alimentaba con la hierba segada al sol o bajo la escarcha son parte de un pasado que, aunque bucólico y encantador, fue tan duro como expulsivo.

El minifundio fue dejando fuera de cada casa a lo mayoría de los hijos y los que quedaron se adaptaron con los tiempos a los cambios.

Adolfo Campos es el alcalde, desde hace menos de dos años. Sus proyectos recogen la riqueza del pasado y lo enlazan con la posibilidad de un futuro.Una riqueza arqueológica poco usual, que está poniendo en valor, así como la cultura inmaterial de la zona, y el diseño de proyectos que se están concretando.

El alcalde Adolfo Campos en el Monasterio San Pedro de Vilanova. Restaurado y puesto en valor. | Celia Otero

Campos nos muestra, con orgullo, la construcción de una residencia de mayores y un albergue para peregrinos, entre otros. “Es fundamental el posicionamiento de la zona como un lugar excepcional para recorrer una serie de lugares de riqueza e interés, en pocos tiempo y a través de caminos que son en sí mismo un atractivo.

Es un núcleo- dice entusiasmado Adolfo- que se centra en el Monasterio de San Pedro de Vilanova , que se ha restaurado en estos últimos años, y data del siglo XII, uno de los ejemplos del románico más icónicos.“O Castro”, continúa refiriéndose al sitio en que se ubica el Ayuntamiento , una iglesias, la Casa Consistorial y alojaría allí el refugio de Peregrinos- y está en obras ya avanzadas la Residencia, sería final de la etapa del Camino, de la ruta de turismo que complementa al peregrino”.

Exterior del Monasterio de San Pedro de Vilanova | Celia Otero

La residencia no es solo un centro de atención de necesidades sociales, en una población que es longeva, sino que, con sus 58 plazas, prevé entre 30 y 35 puestos de trabajo para su funcionamiento. “Estamos organizando ya cursos de capacitación para que esas plazas puedan ser solicitadas por personas con aptitudes”, prevé.

El refugio de peregrinos , así como un centro cultural y la ampliación del colegio con el campo de deportes, también están en obras avanzadas, prestas a ser funcionales durante este año 2026.

Entorno da Feira da Gouxa | Celia Otero

Entre sus proyectos nos describe la posibilidad de visitas guiadas, esto ya por cuenta de agentes de turismo, que partiendo del Castro, o finalizando en èl, recorran la “Feira da Gouxa”, La Peña de Francia , el Monasterio de San Pedro de Vilanoba, la Iglesia de Santa María de Dozón , una parada obligada entre la Peña de Francia y el Monasterio, que nos permite disfrutar de otra joya del románico e inclusive la maravilla de sus frescos ya restaurados y recuperados.

En el camino puede hacerse alguna parada en los molinos que se dejan ver a la orilla de los caminos. Testimonios de tiempos idos, no tan lejanos que la memoria de las gentes del lugar no tenga presentes. “A Feira da Gouxa” amerita un párrafo aparte, ya que excede el patrimonio arqueológico y se centra en la cultura inmaterial, en esa conservación casi única de una feria medieval, con el entorno muy poco alterado por los tiempos y puesto en valor en los últimos años.

Hasta finales del siglo anterior, se centró en el mercadeo de ganado y producción agrícola de la zona, actualmente se ha convertido en un punto de atracción gastronómica y de vista del pasado.

Paisaje de la Galicia viva | Celia Otero

Allí se disfrutan los días 11 y 23 de cada mes, respetando fechas desde que los calendarios no existían, el pulpo de las “pulpeiras do Carballino”, los tradicionales platos de “carne o caldeiro”, y otras exquisiteces de la tradición culinaria gallega en sus mejores versiones, de calidad y abundancia. De postre tarta helada con un buen licor . Café y chupito infaltables, seguramente serán la cortesía de las varias casas de comida que allí funcionan.

“Estos sitios existieron siempre, lo que hacía falta era proveerlos de servicios, y eso hemos hecho-comenta el alcalde Campos- El agua , los desagües y demás servicios fueron puestos a punto.

Hoy resulta comenta como anécdota risueña- que estando yo en Santiago, me han invitado, casi al descuido a una reunión en “A Gouxa”. Asi dijeron unos colegas catedráticos , hay un sitio que ni te imaginas… Y claro, enseguida se enteraron que no solo lo imagino sino que lo siento propio. Es que se ha puesto, diríamos , casi en la moda de los jóvenes y no tanto, como un lugar de excursión, de encuentro, incluso de música.

Mojón da Gouxa | Celia Otero

Yo he tratado de que las casas de comida abran en los fines de semana, no solo los dos días al mes de feria, pero hasta ahora no lo he logrado, todo requiere tiempo y hacer nuevos hábitos”.

En el contorno de “A Gouxa” hay “pendellos”, una especie de tenderetes propios del siglo XVIII, que perviven manteniendo sus características. Muy cerca podemos ver casas de piedra, alguna aún habitada, y un mojón del Camino de Santiago que pone la nota de color y de la revalorización del patrimonio a nivel de la Xunta de Galicia.

A poca distancia, ya sea en auto o a pie, transitando un bellísimo camino rodeado de vegetación de la zona y con vistas magnificas nos dirigimos hacia la Peña de Francia, el sitio más alto – 1690 metros- de la zona, con una ermita en la cima y un “campo da festa”, en el cual se reúnen con sus almuerzos y sus mesas los vecinos del ayuntamiento para el homenaje a la Virgen. Es el día que sale la imagen de la ermita y se producen la subasta, sus ofrendas y sus peticiones.

Ermita de la Peña de Francia | Celia Otero

Después de avistar desde ese ese mirador espectacular la comarca podemos bajar hacia la Iglesia de Santa María de Dozón, y luego de admirar su estilo románico y sus frescos restaurados , ya estamos muy cerca del “Mosteiro”, como le dicen los lugareños, el Monasterio de San Pedro de Vilanova. El románico nos sigue acompañando y muy cerca los molinos, esos “muiños que en años atrás reunían a los vecinos que iban a moler el grano y pagaban con una parte de èl mientras contaban historias o cantaban , con o sin panderetas.

Desde allí al albergue, seguimos disfrutando, como bien dice Adolfo , aquí se ve esa Galicia rural pero viva, no es de una estampa o un almanaque. Está viva, los vecinos, pocos, pero reales pasan y miran a quienes consideran extraños , algunos pastan sus vacas y hasta las ovejas tienen aún un lugar en ese paisaje bucólico.

Adolfo Campos se entusiasma cuando habla de la cantidad de gente joven que, en busca de lo auténtico, ha descubierto sitios como A Gouxa e incluso se han hecho encuentros de música .

Pulpeiros en dia de feria | Celia Otero

“Es que estamos en un centro de turismo que reúne lo cultural, arquitectónico, gastronómico, inmaterial, antropológico, y esto mediante las redes y el boca a boca se difunde y se puede rescatar y dar vida económica a la zona”.

Hay detalles a corregir, admite, y cuestiones a mejorar y profundizar, pero todo se puede si hay proyectos y entusiasmo y se logra difundir para que en Galicia y fuera de ella se conozca, La virtualidad permite hoy que todo se expanda, lo bueno y lo no tanto, en nuestro caso apostamos a que sea favor.

También tenemos no Castro un centro de espacio cultural que estamos terminado detalles del edificio y entorno y estará listo a más tardar para Octubre. El colegio, además, continúa con una reforma interna y externa que incluye instalaciones deportivas. En el edificio principal hay un servicio de recogida, transporte y por supuesto las comidas para los niños.

Obras de la Residencia de Mayores | Celia Otero

Creemos que dentro de lo que cabe, Dozón tiene una prestación de servicios sociales y culturales que han crecido y van dando cuenta de las necesidades y requerimientos que surgen de la propia población. Me gusta escuchar y si es posible llevar a buen puerto las ideas y solicitudes. considero que nadie sabe mejor que los vecinos lo que necesita. Siempre teniendo en cuenta que lo general debe primar sobre lo individual.

La construcción de la residencia, de hecho, necesitó de la compra por parte del ayuntamiento de unas `pocas “leiras” de privados, ya que los terrenos propios no eran suficientes”

Pude imaginar, teniendo en cuenta aquello de “ a nosa leira” algo tan propio de nuestro minifundio y nuestra idiosincrasia, que esas tratativas habrían sido dignas de los acuerdos de Versalles, y material para un tratado de antropología o un sainete.

Pero como todo es posible cuando hay motivación y proyecto, el logro se consiguió y hoy se están haciendo realidad los proyectos, lo cual es mucho en un mundo en que los propósitos no siempre se concretan.

Espero poder verlos en funcionamiento en mi próximo viaje de retorno eterno a mi Itaca.