La Oficina Española del Retorno atendió 14.000 consultas en 2025, según Elena Bernardo que anuncia nuevas ayudas para medios de la emigración

Las dinámicas de los plenos del CGCEE son prácticamente estables desde su creación. De ahí que una de las intervenciones más esperadas sea la de la directora general de Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, Elena Bernardo, que hizo un pormenorizado balance de gestión, en el que detalló las principales actuaciones desarrolladas por en materia de prestaciones sociales, retorno, atención a la diáspora y apoyo institucional a la ciudadanía española residente fuera del país.

“Lo importante aquí en este Consejo es el debate de vuestras propuestas”, aseguró Bernardo al inicio de una intervención en la que reivindicó el papel del CGCEE como órgano de participación y asesoramiento de la emigración española.

La directora general destacó especialmente el trabajo desarrollado por la Oficina Española del Retorno, que durante 2025 atendió cerca de 14.000 consultas relacionadas con pensiones, empleo, formación y procesos de retorno, además de emitir más de 4.000 certificados de migrante retornado para facilitar el acceso a subsidios y prestaciones.

Bernardo subrayó además que la nueva estructura de la Dirección General incorpora por primera vez una división específica dedicada exclusivamente a políticas de retorno, una reorganización que —según explicó— permitirá avanzar en la elaboración del futuro Plan Estatal de Retorno.“Es muy importante para la Administración todo lo que tiene que ver con las políticas de retorno”, afirmó durante su comparecencia.

Más de 31 millones para prestaciones por razón de necesidad

Durante su exposición, la responsable de Ciudadanía Exterior repasó también las cifras más relevantes de gestión económica y social de su departamento.En concreto, señaló que en 2025 se gestionaron prestaciones por razón de necesidad para 7.700 beneficiarios, con un presupuesto cercano a los 31 millones de euros.

En materia sanitaria, explicó que actualmente existen 17 convenios de asistencia sanitaria en 15 países, con 5.191 beneficiarios y una inversión próxima a los siete millones de euros.Además, informó de que el programa de ayudas asistenciales extraordinarias en el exterior permitió conceder alrededor de 1.500 ayudas durante el último ejercicio.

Bernardo también detalló la actividad en materia de subvenciones, indicando que en 2025 se apoyó a 257 asociaciones de emigrantes con un presupuesto de alrededor de 1,5 millones de euros, así como a 99 centros de mayores y dependientes con más de 2,3 millones de euros.

“Hemos hecho un esfuerzo de justicia total con Venezuela”

También se refirió a los expedientes pendientes de prestaciones en Venezuela. “Hemos conseguido tramitar ya en el año 2025 cerca de 600 expedientes de prestación por razón de necesidad que estaban pendientes en Venezuela, con mucho esfuerzo presupuestario por nuestra parte, pero de justicia total”, afirmó.

La directora general aseguró además que el objetivo del departamento es completar durante este año la resolución de todas las solicitudes pendientes vinculadas al país sudamericano.

Bernardo también recordó el trabajo desarrollado por la Dirección General durante las evacuaciones de ciudadanos españoles desde Gaza y Líbano, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, incluyendo dispositivos de acogida e integración temporal.

Un museo virtual de la emigración y ayudas para medios especializados

Entre los nuevos proyectos anunciados figura la creación de un Museo Virtual de la Emigración, concebido como un espacio para preservar la memoria histórica, social y cultural de la diáspora española.

Asimismo, explicó que se está desarrollando un estudio sobre las experiencias y expectativas de retorno de jóvenes españoles residentes en el exterior, con el objetivo de diseñar políticas públicas adaptadas a las nuevas generaciones de emigrantes y descendientes.

En la parte final de su intervención, Bernardo avanzó además la recuperación de la convocatoria de ayudas dirigida a medios de comunicación especializados en ciudadanía exterior. “Vamos a publicar este año la convocatoria para los medios de comunicación que trabajan para la ciudadanía española en el exterior”, anunció, aunque matizó que contará inicialmente con “un presupuesto muy modesto”.

La directora general concluyó agradeciendo el trabajo del equipo técnico de la Secretaría del CGCEE y defendiendo la autonomía y capacidad de actuación del Consejo General como órgano representativo de la ciudadanía española en el exterior.