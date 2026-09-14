Fallece Daniel Pazos, un referente de la música tradicional gallega en Buenos Aires

Daniel Alejandro Pazos, maestro de gaitas con raíces en Pontevedra y afincado en Buenos Aires, ha fallecido a los 63 años de edad.

La noticia de su muerte ha conmocionado a la colectividad gallega en la diáspora, generando numerosas muestras de afecto a los dos lados del Atlántico tanto por su condición de referente de la música tradicional gallega como por su trayectoria de reivindicación de la cultura y las tradiciones de Galicia.

Su historia se remonta a Campañó, en Pontevedra, y a su bisabuela Ramona, que emigró a Argentina para alimentar a sus cinco hijos después de conseguir separarse de su marido. También su abuelo Manuel había dejado una honda pegada en él, y por su condición de presidente del centro pontevedrés en Buenos Aires fue quien lo educó en la cultura gallega.

Daniel Pazos con su abuelo Manuel

De sus padres, ambos en la Coral Rosalía de Castro cuando él llegó al mundo, le vino la afición por la música. Su abuelo, que viajaba con relativa frecuencia a Galicia, fue el primero en regalarle una gaita. "Lloró cuando escuchó el lamento, el gemido que surgió de sus entrañas, cuando la tuve en mis manos y le di mi aliento", relató hace apenas tres años Daniel Pazos a La Región Internacional.