Fallece José María Oliver, presidente de la CAPFERF y referente del asociacionismo español en Francia

José María Oliver Santos, presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familias Españolas Residentes en Francia (CAPFERF), ha fallecido en París, según se informó en el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que comenzó este lunes en Madrid.

Oliver era una de las figuras más relevantes del asociacionismo de la emigración española en Francia, con una trayectoria centrada en la defensa de los derechos de las familias españolas residentes en el país y el impulso de la enseñanza del español en el país galo.

La noticia del fallecimiento del histórico dirigente de la emigración española en Francia, fue trasladada a los miembros del Pleno por la presidenta del CGCEE, Violeta Alonso, quien comunicó que había tenido conocimiento apenas un par de horas antes del inicio de la sesión. Se da la triste circunstancia de que José María Oliver acababa de ser reelegido como consejero del CGCEE, al igual que su hijo, Javier Oliver.

El consejero Juan Miguel Paz, representante de Francia y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, visiblemente apenado, fue el encargado de glosar la figura de Oliver, con el que compartió, con una gran sintonía y apoyos mutuos, varias décadas de trabajo, en París, por y para la emigración española en Francia. Posteriormente se guardó un emotivo minuto de silencio, que se hizo extensivo al fallecimiento de la esposa, hace apenas una semana, del consejero por Costa Rica.

Al frente de la CAPFERF, José María Oliver impulsó la coordinación del tejido asociativo de familias españolas residentes en Francia, con especial atención a la educación, la transmisión del español entre los más jóvenes y el acompañamiento a las comunidades escolares vinculadas a la emigración. Durante su etapa, la entidad consolidó su papel como estructura de referencia en el ámbito asociativo, articulando actividades culturales y educativas y reforzando la interlocución con instituciones vinculadas a la diáspora española.

Pero su papel no solo se limitó a las asociacionismo, dado que José María Oliver también formó parte de los órganos de representación de la ciudadanía española en el exterior, participando en debates sobre políticas consulares, derechos de los emigrantes y mecanismos de participación institucional de la diáspora.

Su fallecimiento deja una profunda tristeza y enorme huella entre la comunidad española en Francia.