Galicia ganó 140.000 habitantes desde 2018 con la estrategia de retorno de la Xunta

Desde la puesta en marcha de la estrategia Galicia Retorna, en 2018, la comunidad ganó más de 140.000 habitantes, toda vez que más personas optaron por volver de las que decidieron hacer la maleta. Se trata, como ha destacado el secretario general de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, de un cambio de tendencia que evidencia que la autonomía gallega es hoy una tierra de oportunidades y de acogida.

Además, en una comparecencia en el Parlamento para informar sobre el programa de retorno, ha apuntado que en 2024 regresaron a Galicia un total de 8.435 personas, la segunda cifra más alta de la serie histórica. Asimismo, ha detallado que el 85% tiene menos de 65 años y el 57% menos de 45, lo que contribuye de paso al rejuvenecimiento de la población gallega.

Entrando en detalle en la estrategia, ha enfatizado la importancia de las becas BEME, que van por la décima edición y han permitido a casi 2.000 jóvenes extranjeros —de los que el 80% se queda en Galicia— cursar un máster en alguna de las universidades públicas gallegas; y de los programas de empleo Merlo —que benefició a 93 personas en 2025— y Retorna Cualifica Empleo —200 beneficiarios el año pasado—. Asimismo, ha destacado que una de las medidas mejor valoradas es el programa Retorno Emprendedor, por el que se concedieron 145 subvenciones el pasado año (más de mil desde 2018) gracias a una inversión de 1,2 millones de euros.

En cuanto a la ayuda extraordinaria para el retorno, Miranda ha resaltado que en 2025 se asignaron casi cuatro millones de euros —la mayor cantidad en la historia de este programa— para apoyar a las familias más vulnerables en su proceso de integración inicial. El año pasado se beneficiaron 1.340 familias, con una ayuda media de unos 3.000 euros; mientras que desde 2018, más de 7.500 familias han recibido este apoyo, con una inversión de más de 19 millones de euros.

A todo ello ha sumado como uno de los ejes centrales de la política de retorno la Oficina Integral de Asesoramiento y Seguimiento del Retorno, con sedes en A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense y Vigo. En 2025, este servicio atendió a más de 8.000 familias y recibió más de 30.000 consultas; y desde 2019 respondió a más de 34.000 familias y casi 170.000 consultas. Además, la Oficina Móvil, puesta en marcha en 2024, realizó más de 400 visitas a 217 municipios rurales, atendiendo a más de 600 familias.

Estrategia "pionera"

Así pues, Miranda se ha ratificado en que la política de retorno en Galicia es "transversal e integral", además de "pionera" en España y Europa. "El retorno no es solo un derecho, sino también una ventaja competitiva para Galicia y uno de los pilares fundamentales para afrontar el reto demográfico", ha reivindicado.