La gran asignatura pendiente de España: un museo nacional que albergue la memoria de la emigración

España continúa sin disponer de un gran museo nacional dedicado a la emigración, uno de los fenómenos que más ha marcado la historia contemporánea del país y de muchas comunidades autónomas. Así lo pusieron de manifiesto los responsables de la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo de la UNED de Zamora durante la presentación de la IV convocatoria del Premio Memoria de la Emigración Española, impulsado junto a la Secretaría de Estado de Migraciones para recuperar y conservar la memoria de los emigrantes españoles y sus descendientes.

El director de la cátedra, Juan Andrés Blanco Rodríguez, y el subdirector, Arsenio Fernando Dacosta Martínez, defendieron la necesidad de reforzar las políticas públicas de conservación de la memoria migratoria y lamentaron que España todavía no cuente con una gran institución estatal dedicada a este fenómeno histórico, a diferencia de otros países europeos como Irlanda, Francia o Bélgica.

Dacosta explicó que la emigración española ha estado tradicionalmente asociada a una “idea de fracaso de país”, vinculada a la pobreza, las crisis agrarias, la guerra o la falta de oportunidades, una visión que, a su juicio, ha condicionado la manera en la que España ha tratado históricamente este fenómeno. Frente a ello, reivindicó la aportación de los emigrantes españoles al desarrollo de numerosos países receptores, especialmente en América Latina.

“Otros países tienen grandes museos de la emigración porque consideran ese proceso parte fundamental de su historia nacional. En España todavía no existe ese gran espacio de referencia”, señaló el investigador durante su intervención.

Los responsables del proyecto recordaron que sí existen iniciativas regionales o temáticas, como el Museo de Indianos de Colombres o distintos archivos especializados, pero insistieron en que sigue faltando una infraestructura estatal que reúna y visibilice el patrimonio documental, fotográfico y audiovisual generado por millones de emigrantes españoles.

Elena Bernardo durante la presentación | La Región Internacional

Por otra parte, el Premio Memoria de la Emigración Española, destinado a recopilar relatos autobiográficos, colecciones de cartas, álbumes fotográficos y materiales audiovisuales relacionados con la experiencia migratoria española, nació tras años de trabajo de investigación desarrollados desde la UNED de Zamora sobre la emigración castellana y leonesa. Blanco Rodríguez recordó que Castilla y León fue uno de los territorios más afectados por la emigración contemporánea y defendió la necesidad de estudiar no solo las causas de esos movimientos migratorios, sino también la experiencia humana de quienes abandonaron España.

Según explicó, el proyecto comenzó inicialmente con iniciativas provinciales y autonómicas, como los premios de memoria de la emigración zamorana y castellano-leonesa, antes de ampliarse al conjunto del país en colaboración con el Ministerio.

Desde entonces, el proyecto ha permitido reunir más de 500 relatos personales y familiares, además de miles de documentos, fotografías y testimonios audiovisuales procedentes de países como Argentina, Cuba, Uruguay, Chile, México, Venezuela, Bélgica o Guinea Ecuatorial.

Muchos de esos materiales muestran la vida cotidiana de los emigrantes, sus vínculos con las localidades de origen y la importancia que tuvieron las asociaciones españolas en el exterior para mantener la identidad cultural y las relaciones familiares durante generaciones.

Los investigadores destacaron también el valor histórico de las cartas y fotografías conservadas por las familias emigrantes, así como de antiguos documentos audiovisuales grabados en reuniones y celebraciones familiares organizadas en países de acogida.

Durante la presentación se recordó además que la actual cuarta edición del Premio Memoria de la Emigración Española mantiene abierto el plazo de participación hasta el próximo 30 de junio de 2026. El certamen contempla cuatro modalidades: relatos autobiográficos, cartas y epistolarios, álbumes y colecciones fotográficas y materiales audiovisuales.

La directora general de Ciudadanía Española en el Exterior, Elena Bernardo, señaló que el Premio contribuye a “recuperar y mantener la memoria individual y colectiva de toda la emigración” y se refirió a la importancia de conservar esos testimonios como herramienta de conocimiento histórico y también como mecanismo de progreso y conexión entre generaciones.