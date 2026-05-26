Un grupo de 12 emigrantes de Argentina, Cuba y Uruguay regresa a Castilla y León con el Programa Añoranza

Las autoridades del Gobierno de Castilla y León durante la recepción a los integrantes del programa Añoranza

Un grupo de 12 castellanos y leoneses residentes en el extranjero participa estos días en una estancia en Castilla y León gracias al al Programa Añoranza, que facilita el regreso temporal de emigrantes mayores de 60 años con recursos limitados, a su tierra de origen.

Los participantes, procedentes de Argentina, Cuba y Uruguay, están desarrollando durante su visita una agenda de actividades culturales, sociales y patrimoniales destinada a reforzar su vínculo con la historia, las tradiciones y la identidad de la Comunidad Autónoma.

En la recepción oficial, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, animó al grupo a “disfrutar intensamente de esta experiencia de reencuentro con Castilla y León, con sus gentes y con sus raíces, y a mantener vivo el vínculo con su tierra, que siempre les espera con los brazos abiertos”.

El Programa Añoranza se integra en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que promueve el contacto directo de la diáspora con la Comunidad, especialmente entre quienes no han tenido la oportunidad de regresar anteriormente.

Esta línea de actuación se complementa con otros programas como Encuentro y Orígenes, dirigidos a distintos tramos de edad, con el objetivo de fortalecer el vínculo de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior con su territorio de origen.