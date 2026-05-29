Jaime Clara inaugura en Santiago la exposición “España e Uruguai, cartografía afectiva”, un recorrido por la memoria compartida entre ambos países

Santiago de Compostela acogió la inauguración de la exposición España e Uruguai, cartografía afectiva, del periodista y caricaturista uruguayo Jaime Clara, una muestra que propone un recorrido visual y emocional por las conexiones históricas y culturales entre España y Uruguay.

La exposición reúne caricaturas y trabajos gráficos con los que Clara traza una mirada personal sobre la memoria compartida entre ambos países, marcada especialmente por los movimientos migratorios y por la huella de la colectividad gallega en Uruguay. A través del humor, la ilustración y la evocación cultural, la muestra explora la identidad, el desarraigo y los vínculos construidos a ambos lados del Atlántico.

En la inauguración participaron el propio Jaime Clara; el cónsul de Uruguay en Galicia, Ramiro Rodríguez Bausero; el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; y el secretario xeral da Lingua, Valentín García.

Miranda destacó el valor de la exposición como espacio de encuentro cultural y elogió la trayectoria del periodista uruguayo, señalando que sus caricaturas “consiguen unir memoria, arte e identidad en un diálogo que va más allá de las fronteras”.

El responsable autonómico recordó además los lazos históricos entre Galicia y Uruguay y el papel desempeñado durante décadas por la emigración gallega asentada en el país sudamericano. En ese sentido, afirmó que “miles de gallegos encontraron en Uruguay un lugar donde construir una nueva vida sin renunciar nunca a su identidad”.