La memoria del exilio vasco en Argentina entra en el Archivo de la Diáspora Vasca

El Archivo de la Diáspora Vasca ha incorporado a sus fondos una de las donaciones documentales más relevantes de los últimos años, procedente de Argentina. Gracias a la colaboración de Lehendakaritza y del Departamento de Cultura, el Archivo Histórico de Euskadi, en su sede de Bilbao, recibió un envío de 86 cajas —con un peso total de 455 kilos— que reúne documentación de la histórica Editorial Ekin y el archivo personal del Padre Iñaki de Azpiazu, dos referencias fundamentales del exilio vasco en América, especialmente en Argentina.

El material pasará a formar parte del Archivo de la Diáspora Vasca, donde será catalogado y digitalizado para su posterior consulta pública. El objetivo es facilitar el acceso a investigadores y a todas aquellas personas interesadas en conocer el papel desempeñado por la diáspora vasca a lo largo del siglo XX.

La directora para la Comunidad Vasca en el Exterior, Ziortza Olano, puso de relieve el valor histórico de los fondos recibidos: “Es importante que como pueblo migrante tomemos verdadera dimensión de la importancia que estos fondos tienen para entender la aportación fundamental a nuestra historia que ha tenido la diáspora vasca. Estos documentos aportan información central para comprender el pasado reciente de nuestro pueblo y de nuestro gobierno desde una visión más holística e internacional”.

El legado de la Editorial Ekin

En el caso de la Editorial Ekin, se trata del segundo envío que recibe el Archivo de la Diáspora Vasca. La documentación incluye fondos archivísticos de su fundador y director, Andrés de Irujo Ollo; del Instituto Americano de Estudios Vascos; de Peio Mari Irujo Ollo – Tierra Vasca, entre otros.

María Elena Etcheverry, responsable actual de la editorial y viuda de Andrés de Irujo Ollo, destacó la dimensión humana y cultural del archivo: “Esta documentación abarca más de ochenta años de la historia de personas comprometidas con su país, su identidad y su cultura. Es testigo del trabajo infatigable de la comunidad vasca del exterior y de una red humana que, desde distintos continentes, impulsó una producción cultural decisiva. Sería difícil entender la evolución de la cultura vasca del siglo XX sin tener esto en cuenta”.

Fundada en 1942 por los exiliados Isaac López de Mendizabal y Andrés de Irujo Ollo, la editorial Ekin se convirtió en un auténtico faro cultural en tiempos de censura y represión. Su catálogo, con más de cien obras, abarca historia, literatura, folclore y ensayo político, e incluye colecciones emblemáticas como la Biblioteca de Cultura Vasca —Colección Ekin—, cuyo primer volumen fue El genio de Navarra de Arturo Campión, así como el Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos.

El archivo del Padre Iñaki de Azpiazu

Los fondos recibidos incluyen también el archivo personal del Padre Iñaki de Azpiazu, donado por el Secretariado Cristiano de Ayuda a las Cárceles, institución fundada por el propio sacerdote y dedicada a la reinserción social de personas liberadas, labor que continúa vigente en la actualidad.

Nacido en Azpeitia en 1910, Iñaki de Azpiazu desarrolló una vida marcada por el compromiso social y la lucha contra la injusticia. Tras colaborar con Solidaridad de Trabajadores Vascos en 1934, se vio obligado a exiliarse con la ocupación franquista. Durante la Segunda Guerra Mundial participó activamente en la ayuda a refugiados, asistió a niños exiliados, salvó a víctimas de la Gestapo y fue capellán del Batallón Gernika en la liberación de Burdeos, méritos por los que el gobierno francés le concedió la Gran Cruz de Guerra.

Exiliado en Argentina desde 1947 hasta su fallecimiento en 1988, se convirtió en una figura central de la diáspora vasca. Fue impulsor de la misa mensual de los vascos, recorrió la mayoría de las euskal etxeak del país y mantuvo una intensa actividad pastoral y cultural en Buenos Aires. La comunidad vasco-argentina aún lo recuerda con afecto como “Aita Iñaki”.

Además, desarrolló una destacada labor periodística como corresponsal de El Correo de la Tarde durante el juicio a Adolf Eichmann en Israel y en el Concilio Vaticano II, y colaboró con numerosas publicaciones de la colectividad vasca.

Su experiencia como capellán de cárceles en Argentina dio origen a iniciativas pioneras como la Casa del Liberado y el Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles, consolidando un legado humano y social que ahora queda preservado para las futuras generaciones.