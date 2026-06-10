México abre en Ourense su Consulado Honorario en Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asistió a la inauguración del nuevo Consulado Honorario de México en Galicia, con sede en Ourense, una institución que calificó como un “paso estratégico” para fortalecer las relaciones económicas, culturales y sociales entre ambos territorios.

Durante el acto, Rueda señaló que la nueva representación diplomática será una herramienta que servirá para impulsar la cooperación entre Galicia y México, así como para favorecer el retorno de la diáspora gallega asentada en el país norteamericano y atraer nuevas inversiones.

El jefe del Ejecutivo gallego aludió al papel de la emigración en la historia y la identidad de Galicia, y recordó que México ha sido durante décadas uno de los principales destinos de miles de gallegos que buscaron nuevas oportunidades al otro lado del Atlántico.

Asimismo, felicitó al nuevo cónsul honorario, Alfonso Pereira, por asumir la responsabilidad de representar a México en Galicia. Según señaló, su labor servirá para ofrecer apoyo a la comunidad mexicana residente en la comunidad autónoma y para reforzar los vínculos afectivos, culturales y comerciales que unen a gallegos y mexicanos.

La apertura de este nuevo consulado supone un nuevo impulso a las históricas relaciones entre Galicia y México, marcadas por una intensa conexión migratoria, empresarial y cultural.