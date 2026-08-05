La música de Vigo conquista París con una misa solemne y dos memorables conciertos

La Coral San Mamede de Zamáns, la Coral Atlántida de Matamá y la Agrupación Musical Atlántida de Matamá de Vigo

La música coral viguesa se convirtió durante dos jornadas en protagonista de algunos de los espacios más emblemáticos de París. La Coral San Mamede de Zamáns, la Coral Atlántida de Matamá y la Agrupación Musical Atlántida de Matamá, bajo la dirección del maestro Enrique Lorenzo Vila, protagonizaron los días 29 y 30 de julio una gira artística por la capital francesa que incluyó una misa solemne y dos conciertos.

La expedición viguesa llevó la música gallega y española hasta la iglesia de La Madeleine, el Jardín de Luxemburgo y los Jardines de los Campos Elíseos, en una iniciativa que permitió proyectar la cultura de Vigo y Galicia ante el público parisino.

La gira comenzó el 29 de julio en la histórica iglesia de La Madeleine, donde las dos formaciones corales participaron en una misa solemne. La Coral San Mamede de Zamáns y la Coral Atlántida de Matamá interpretaron un exigente repertorio litúrgico a cappella, aprovechando la extraordinaria acústica del templo.

La interpretación, dirigida por Enrique Lorenzo Vila, estuvo marcada por la precisión y la sensibilidad y recibió una prolongada ovación al finalizar la celebración.

Los músicos en plena actuación | La Región Internacional

Al día siguiente, la música viguesa continuó su recorrido por París con un concierto de la Agrupación Musical Atlántida de Matamá en el histórico kiosco del Jardín de Luxemburgo, dentro de la programación cultural de verano de la capital francesa.

El repertorio combinó música popular, pasodobles, zarzuela y grandes éxitos internacionales. Entre las piezas que despertaron una mayor respuesta del público estuvieron las interpretaciones vinculadas al repertorio de ABBA y 'Viva la Vida', de Coldplay.

La actuación fue congregando progresivamente a numerosos espectadores, atraídos por la música, convirtiendo el entorno del kiosco en un espacio de encuentro entre la cultura gallega y el público parisino.

'Siempre nos quedará París'

La gira culminó en los Jardines de los Campos Elíseos con el concierto titulado 'Siempre nos quedará París', en el que participaron conjuntamente alrededor de 80 músicos y coralistas de las tres agrupaciones viguesas.

El programa combinó música sinfónica, obras corales, composiciones populares, pasodobles y piezas internacionales, mostrando la variedad del repertorio y el trabajo desarrollado por las formaciones bajo la dirección de Enrique Lorenzo Vila.

Uno de los momentos más emotivos de la actuación llegó con 'Negra Sombra', la célebre obra inspirada en el poema de Rosalía de Castro. La interpretación llevó hasta el corazón de París uno de los grandes símbolos de la cultura gallega y fue recibida con una prolongada ovación.

La pieza se convirtió así en uno de los momentos centrales de una gira concebida como una muestra de la identidad cultural de Galicia y de la capacidad de las agrupaciones viguesas para actuar en escenarios internacionales.

Parte de la expedición que se desplazó hasta París | JOSE LOPEZ LOBARINAS

Una expedición de 98 personas

La iniciativa movilizó a un total de 98 personas que viajaron desde Vigo hasta París en dos aviones. A ellos se sumó un camión encargado de trasladar instrumentos, atriles, uniformes y el resto del material necesario para las actuaciones.

La expedición estuvo formada por integrantes de la Agrupación Musical Atlántida de Matamá, la Coral San Mamede de Zamáns y la Coral Atlántida de Matamá, además del equipo humano encargado de la organización.

La estancia contó con la colaboración de La Pequeña España en París, dirigida por Eduardo Cuña Paz, cuya participación resultó clave para facilitar la organización de las actividades y la atención a la expedición viguesa durante su estancia en la capital francesa.

Los miembros de la coral durante su visita a la capital francesa | La Región Internacional

Recuerdos institucionales del Concello de Vigo

Como parte de la visita, Enrique Lorenzo Vila y representantes de las agrupaciones hicieron entrega de diversos recuerdos institucionales en nombre del Concello de Vigo y de su alcalde, Abel Caballero.

Uno de ellos fue entregado a la Embajada de España en Francia como muestra de agradecimiento por el apoyo a la iniciativa cultural.

Asimismo, Eduardo Cuña Paz recibió otro recuerdo oficial del Concello de Vigo en reconocimiento a su colaboración y al trabajo desarrollado para facilitar la acogida de la expedición en París.

La gira permitió así estrechar los vínculos culturales entre Vigo y la capital francesa y mostrar fuera de Galicia el trabajo de unas agrupaciones que mantienen una intensa actividad musical.

Durante dos jornadas, la Coral San Mamede de Zamáns, la Coral Atlántida de Matamá y la Agrupación Musical Atlántida de Matamá convirtieron París en escenario de la música viguesa y gallega, con 'Negra Sombra' como uno de los momentos más simbólicos de una visita que dejó una destacada huella artística en la capital francesa.