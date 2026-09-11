Navarra y Canarias comparten experiencias y estrategias en materia de migraciones y convivencia intercultural
INMIGRACIÓN
Representantes de los gobiernos de Navarra y Canarias han mantenido un encuentro enfocado a compartir experiencias, generar sinergias y avanzar en espacios de colaboración entre ambos territorios en materia de migraciones, acogida y convivencia intercultural.
Mientras el ejecutivo de las islas ha detallado su experiencia en el diseño y puesta en marcha de su programa de inmigración y convivencia, desde la administración navarra han presentado su plan de acompañamiento a migrantes y su estrategia de lucha contra el racismo.
Además, ambas delegaciones han coincidido en la necesidad de continuar reforzando las políticas públicas que trabajan la convivencia y la interculturalidad desde el conjunto de la sociedad, así como de poner en valor la aportación de la población migrante al desarrollo social, económico y cultural de los territorios.
De hecho, esta reunión ha permitido compartir el trabajo que desarrollan ambas comunidades en torno a la planificación estratégica de las políticas migratorias, así como los diferentes programas y herramientas de gestión puestos en marcha para favorecer la acogida, la integración y la convivencia en sociedades cada vez más plurales y diversas.
Por parte de Navarra, participaron la directora general de Políticas Migratorias, Eva Gurría; y la directora del servicio Ayllu de Convivencia Intercultural y Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, Carmen Remón. De parte de Canarias acudieron el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Gaspar Candil; la directora general de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Elisabet Santana; y el director del Programa Canarias Convive, Vicente Manuel Zapata.
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