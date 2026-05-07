Una noche de madres, música y comunidad en Lyss

El pasado fin de semana, el Lyss se vistió de fiesta para celebrar el Día de la Madre en el Centro Español. Aforo completo, ambiente desbordante y ni una sola silla vacía.

Desde bien temprano, las mesas se llenaron de familias, amigos y caras conocidas de esa comunidad que, lejos de su tierra natal, ha sabido construir un hogar compartido entre risas, recuerdos y buena comida. Las protagonistas de la noche, las madres, recibieron el cariño que merecen entre aplausos.

Pero si hubo algo que realmente encendió la velada fue la música. El encargado de poner a girar caderas y levantar a los más tímidos fue DJ Nyan Boe, que desplegó un repertorio capaz de viajar desde los clásicos de siempre hasta los éxitos más actuales. Cuando parecía que el cuerpo ya no daba más, apareció DJ Chicho para rematar la faena con una sesión que convirtió el local en una auténtica pista de baile. Hubo piezas improvisadas, reguetón sin complejos y hasta algún que otro paso prohibido que mejor no describir.

Risas y bromas durante el encuentro | Alejandra Plaza

Entre canción y canción, no faltaron las bromas, los reencuentros y ese ambiente entrañable que solo se consigue cuando la gente se siente en casa. Porque eso es, precisamente, lo que representa este centro. Mucho más que un local social, es un punto de encuentro imprescindible para la colectividad española asentada en esta región del cantón de Berna. Todo ello bajo la organización de una nueva directiva que ha tomado las riendas con ilusión, ganas y mucho trabajo detrás. Su objetivo es claro; mantener vivo este espacio y asegurar su continuidad. Para ello, siguen en la búsqueda de nuevos regentes que quieran sumarse al proyecto y aportar energía a este rincón tan especial.

La noche terminó como empiezan las buenas historias: con abrazos, promesas de volver a verse pronto y la sensación de haber vivido algo bonito. Porque al final, más allá de la música o la fiesta, lo que se celebró fue eso tan sencillo y tan importante: la comunidad, la memoria y el cariño.

Y sí, también algún dolor de pies al día siguiente… pero con gusto.