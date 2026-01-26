Oviedo acoge los Open Days 2026, la gran cita de la internacionalización asturiana

El Palacio de Congresos de Oviedo acogerá los próximos 3 y 4 de febrero una nueva edición de Asturex Open Days, el principal encuentro sobre internacionalización empresarial en Asturias, que este año tendrá un carácter especialmente significativo al coincidir con el 20 aniversario de Asturex acompañando a las empresas asturianas en su salida a los mercados internacionales.

Asturex Open Days 2026 volverá a reunir a empresas, expertos y profesionales del comercio exterior en un programa repleto de ponencias, mesas redondas y reuniones bilaterales, diseñado para ayudar a las compañías a identificar oportunidades de negocio, anticiparse a los retos del comercio global y reforzar su posicionamiento internacional.

Más de 500 participantes, 60 expertos y cerca de 650 reuniones bilaterales, participaron en la última edicion de los Asturex Opn Days, punto de encuentro de referencia para las empresas asturianas que apuestan por crecer en el exterior, facilitando el contacto directo con especialistas en mercados internacionales y servicios de apoyo a la exportación.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones ya están abiertas, permitiendo a las empresas planificar su agenda con antelación, solicitar reuniones con expertos y acceder a las charlas y conferencias que marcarán esta edición. El evento ofrece, además, un espacio idóneo para conectar con otros profesionales, conocer casos de éxito y recibir orientación directa del equipo de Asturex.

Programa

3 de febrero, 17:30 h: Inauguración oficial y acto de celebración del 20 aniversario de Asturex.

4 de febrero: Jornada completa de Asturex Open Days, con ponencias, mesas redondas y encuentros profesionales.

Con esta edición conmemorativa, Asturex celebra dos décadas conectando Asturias con el mundo, reafirmando su compromiso con la internacionalización y el crecimiento exterior del tejido empresarial asturiano.