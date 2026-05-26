El Pleno del CGCEE aprueba todas las propuestas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, incluida la integración de representación saharaui en el Consejo

El Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) aprobaba el pasado lunes la totalidad de las propuestas elevadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos, en una sesión marcada por el consenso entre los consejeros y consejeras sobre la necesidad de reforzar la representación, la visibilidad institucional y los derechos de la ciudadanía española residente fuera del país.

Entre las iniciativas aprobadas se encontraba una propuesta presentada por la consejera y presidenta del órgano, Violeta Alonso Peláez, residente en Alemania, para crear una partida presupuestaria específica destinada al CGCEE dentro del Programa 231B de los Presupuestos Generales del Estado, correspondiente a las “Acciones en favor de los emigrantes”.

La propuesta solicita tanto a la Dirección General de Ciudadanía en el Exterior y Políticas de Retorno como a la Secretaría de Estado de Migraciones que respalden la iniciativa y la eleven al Ministerio de Hacienda, con el objetivo de que el Consejo disponga de una dotación claramente identificada y diferenciada en las cuentas públicas.

Actualmente, los recursos destinados al CGCEE están integrados de forma genérica dentro del capítulo de “Gastos corrientes en bienes y servicios”, sin desglose específico, lo que —según se defendió durante el debate— dificulta conocer con transparencia cuánto se destina realmente al funcionamiento del órgano.

La iniciativa sostiene que el CGCEE es un órgano estatutario permanente, regulado legalmente y con funciones consultivas y de asesoramiento a la Administración General del Estado en materia de emigración, por lo que su relevancia institucional debería reflejarse también en el ámbito presupuestario, y contar con partida propia permitiría mejorar la transparencia, reforzar institucionalmente al Consejo y facilitar la planificación de sus actividades ordinarias, además de visibilizar la inversión pública destinada a la ciudadanía española en el exterior.

Representación para el colectivo saharaui de origen español

Otra de las propuestas aprobadas fue la presentada por David Casarejos, consejero por el Reino Unido, y presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Paticipacion para invitar al colectivo de españoles de origen saharaui a formar parte del CGCEE.

La iniciativa plantea que las personas nacidas en el Sáhara Occidental durante la etapa en la que el territorio era provincia española puedan tener representación dentro del órgano consultivo, al considerar que mantienen un vínculo jurídico, histórico y moral con España.

La propuesta sostiene que muchos saharauis nacidos antes de 1976 eran ciudadanos españoles de pleno derecho y que nunca existió un proceso legal plenamente válido para retirarles esa condición tras la retirada española del territorio.

Asimismo, se destacó la responsabilidad histórica de España como antigua potencia administradora y la situación de vulnerabilidad que atraviesa parte de este colectivo, especialmente quienes viven en campamentos de refugiados o en la diáspora.

Durante la exposición de motivos también se defendió que la representación del colectivo saharaui reforzaría el principio de representatividad democrática del CGCEE, dando voz a un grupo con necesidades específicas en materia documental, consular y de reconocimiento de derechos.

Propuestas para aumentar la participación en los CRE

El Pleno también dio luz verde a la propuesta presentada por Juan Miguel Paz , consejero por Francia, y presidente de la comisión, centrada en mejorar la participación en las elecciones a los Consejos de Residentes Españoles (CRE).

La iniciativa parte de un diagnóstico claro: la participación electoral de la ciudadanía española en el exterior continúa siendo muy reducida y, en el caso concreto de las elecciones a los CRE, en numerosos países apenas supera el 1%.

Entre las medidas aprobadas figura una mayor implicación de los consulados en la difusión de los procesos electorales, mediante el envío de comunicaciones informativas a los residentes inscritos y la publicación visible de toda la información electoral en las páginas web consulares.

La propuesta también plantea facilitar el acceso a la documentación electoral, ampliar las posibilidades de voto presencial anticipado en los consulados y estudiar fórmulas de voto electrónico en el futuro, tomando como referencia experiencias desarrolladas en otros países europeos.

Asimismo, se propone flexibilizar algunos requisitos burocráticos para la presentación de candidaturas y permitir que determinados consulados honorarios puedan colaborar en los procesos de votación, especialmente en países de gran extensión territorial.

Los impulsores de la iniciativa defendieron que estas medidas contribuirían a aumentar la participación, mejorar la representatividad de los CRE y reforzar el conocimiento de estos órganos entre la ciudadanía española residente en el exterior.