El presidente de Canarias viaja a Uruguay y Argentina para "afianzar" sus vínculos con ambos países

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, viajará esta semana a Uruguay y Argentina con el objetivo de "afianzar los vínculos históricos, sociales, culturales y económicos" de las islas con ambos países.

Así pues, durante cinco días y coincidiendo con la conmemoración del tricentenario de la fundación canaria de Montevideo, Clavijo mantendrá una intensa agenda de trabajo que incluye reuniones del máximo nivel institucional, la celebración del Foro Canarias-Uruguay: del origen al futuro, encuentros con la importante comunidad de descendientes de migrantes canarios y visitas a proyectos de cooperación financiados por el gobierno autonómico.

En la que es la tercera vez que un presidente de Canarias realiza un viaje oficial a Uruguay y Argentina —el último fue en 2012—, Clavijo se reunirá con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y también se encontrará con el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

La capital de Uruguay fue fundada con la participación de migrantes canarios en noviembre de 1726. Por tanto, conmemora este año sus 300 años de historia, efeméride en la que el gobierno de Canarias participará con la organización de actos en la capital uruguaya y en la intendencia de Canelones, además de los que impulsará la Fundación Canaria de Montevideo como homenaje a las 25 familias canarias que arribaron a la bahía de esta ciudad el 19 de noviembre de 1726.

El presidente de Canarias también tiene previsto reunirse con el intendente de Canelones, Francisco Legnani. Se trata de uno de los 19 departamentos uruguayos donde más migrantes canarios se establecieron durante los siglos XVII y XVIII. Allí, Clavijo participará en los actos en honor al nacimiento del General José Gervasio Artigas, considerado el padre de la patria en Uruguay y una de las figuras centrales de la independencia y del federalismo en el Río de la Plata. Artigas tenía ascendencia canaria, igual que una parte muy significativa de la población uruguaya.

Del pasado al futuro

Aprovechando su estancia en el Cono Sur, el presidente informará sobre las ventajas fiscales competitivas que ofrece Canarias para las empresas que inviertan en sectores declarados estratégicos, como el audiovisual y los de I+D+i.

Para reforzar este mensaje, la agenda de trabajo del presidente en Uruguay y Argentina está coordinada con la que desarrollará durante los mismos días la empresa pública de exportaciones de Canarias en ambos países, que persigue posicionar al archipiélago como socio comercial estratégico para las empresas latinoamericanas que busquen expandirse hacia Europa y África.

Citas con la comunidad canaria

La agenda de trabajo en Argentina se centrará en una reunión con el embajador de España, Joaquín María de Arístegui, para conocer de primera mano la situación de la comunidad canaria en el país. La delegación canaria mantendrá también encuentros con las asociaciones argentinas que mantienen muy viva la influencia de la migración isleña en el país.

En el plano social, el presidente mantendrá durante su viaje varios encuentros con la nutrida y activa comunidad canaria en Uruguay y Argentina. Así, tiene previsto un acto con canarios y descendientes en la Intendencia de Montevideo, además de otro en la Sociedad Islas Canarias, entidad que desarrolla proyectos sociales en la capital uruguaya. Ya en Buenos Aires, la agenda incluye una cita con la colectividad canaria argentina.

Además, Clavijo y el resto de la delegación conocerán de primera mano algunos de los proyectos de cooperación que el gobierno de Canarias impulsa en estos dos países sudamericanos. Entre ellos, destaca la financiación de obras en el Centro Educativo Islas Canarias de Montevideo, de la Residencia Orillas Antirracistas en Canelones y al Programa Orroró Uruguay.

Destino de migrantes canarios

Desde el siglo XVIII, miles de familias canarias emigraron a Uruguay y se establecieron en este país del cono sur de América. De hecho, las primeras expediciones oficiales, iniciadas en 1726, participaron en la fundación de Montevideo y dieron paso a sucesivas oleadas que se intensificaron durante el siglo XIX, especialmente desde Lanzarote y Fuerteventura. Los registros históricos permiten estimar que al menos entre 8.000 y 10.000 canarios emigraron a Uruguay, contribuyendo de manera decisiva al poblamiento y desarrollo del país.

En Uruguay, los canarios participaron en la construcción de comunidades rurales, en el desarrollo agrícola y en la vida política y social del país. Esa huella se mantiene en apellidos, tradiciones, expresiones lingüísticas y en la presencia activa de centros canarios y asociaciones culturales en Montevideo y otras ciudades.

Lo mismo ocurre en Argentina. Entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, se convirtió en uno de los principales destinos de la emigración canaria, acogiendo a un flujo constante de familias que buscaban nuevas oportunidades en un país en expansión.

Este movimiento migratorio dejó una huella profunda en la sociedad argentina, especialmente en Buenos Aires y en provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza, donde los canarios contribuyeron al desarrollo agrícola, comercial y urbano. La presencia de centros canarios, asociaciones culturales y una amplia comunidad descendiente de isleños mantiene vivo este legado, que hoy constituye uno de los pilares más sólidos de la relación entre Canarias y Argentina.