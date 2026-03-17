La Romería gallega de Montevideo reúne a la colectividad en una gran celebración

La tradicional romería organizada por el Centro Galego de Montevideo volvió a reunir a miles de personas de la colectividad gallega en Montevideo, en una jornada festiva que se ha consolidado como uno de los grandes encuentros anuales de la galleguidad en Uruguay.

En el acto participó el secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, acompañado por la delegada de la Xunta en Uruguay, Elvira Domínguez, y por el cónsul general de España en Uruguay, Juan Carlos Gafo.

Romería gallega en Montevideo | Galicia Aberta

Durante su intervención, Miranda destacó el papel fundamental que desempeñan las entidades gallegas en el exterior como espacios de encuentro y de transmisión de la cultura y las tradiciones. “La colectividad gallega en Uruguay es un ejemplo de compromiso con nuestra cultura y con nuestras tradiciones”, señaló, poniendo en valor el trabajo constante de las asociaciones para mantener viva la identidad gallega lejos de la tierra de origen.

La romería congregó a lo largo de toda la jornada a numerosos asistentes que se acercaron a las instalaciones del Centro Galego para disfrutar de la gastronomía tradicional y de las actuaciones de los grupos de canto y baile de la colectividad. Música, danza y platos típicos gallegos marcaron el ambiente festivo de un evento que refleja la vitalidad de la cultura gallega en el país.

En la imagen participantes en la romería | Galicia Aberta

Este tipo de encuentros evidencian el fuerte arraigo de la comunidad gallega en Uruguay y la labor que desarrollan las entidades para preservar y difundir el patrimonio cultural y social de Galicia entre las nuevas generaciones, una tarea que la Xunta continúa apoyando y acompañando a través de sus políticas dirigidas a la diáspora gallega.