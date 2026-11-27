El presidente de Fedespa en el centro de la imagen, en el Centro Cántabro de Buenos Aires

La ciudad argentina de Rosario acoge este viernes y sábado el primer Congreso Nacional de Dirigentes de la Colectividad Española, una iniciativa organizada por la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina (FEDESPA) y el Club Español de Rosario, con el auspicio de la Fundación España.

Bajo el lema «Honrar nuestra historia. Pensar nuestro presente. Construir nuestro futuro», el encuentro reunirá a dirigentes y representantes de asociaciones, federaciones e instituciones españolas de distintos puntos del país para compartir experiencias, analizar los desafíos actuales del asociacionismo y elaborar propuestas que permitan fortalecer la presencia de la colectividad española en Argentina.

El congreso se desarrollará en torno a tres grandes ejes de trabajo: Gestión Cultural, Gestión Institucional y Gestión de Comunicación y Estrategia. Entre las cuestiones que se abordarán figuran la conservación y renovación del patrimonio cultural, la incorporación de las nuevas generaciones, la formación de dirigentes, la sostenibilidad económica de las entidades, el trabajo en red y la transformación digital, así como el uso responsable de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

Dos jornadas de trabajo e intercambio

La programación comenzará a las 14.00 horas, con la acreditación y recepción de las delegaciones. Posteriormente tendrá lugar el acto de apertura, con la bienvenida de las instituciones organizadoras y la presentación oficial del encuentro, en el que está prevista también la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales.

A partir de las 16:00 horas se presentarán los tres ejes temáticos y comenzará el primer bloque de conferencias y exposiciones. Tras una pausa, a las 19:00 horas se desarrollarán mesas de intercambio y debate para compartir experiencias, dificultades y propuestas. La primera jornada concluirá a las 20:30 horas.

La programación incluirá además una cena de gala y camaradería en el Club Español de Rosario, prevista para las 21:00 horas en el Salón Real. La propuesta gastronómica contará con una selección de montaditos y pinchos de tortilla española como entrantes, paella de mariscos como plato principal y bombón helado con caramelo de postre. Se incluirán vinos, gaseosas, aguas saborizadas y soda. El precio será de 45.000 pesos por persona y se requiere reserva anticipada.

El sábado, las actividades se retomarán a las 9:00 horas con un resumen de los debates de la jornada anterior. Media hora después comenzarán tres mesas de trabajo simultáneas, una por cada eje temático, con el objetivo de elaborar conclusiones y propuestas concretas.

Tras una pausa a las 11:00 horas, el plenario final permitirá poner en común los resultados de los grupos de trabajo. Durante esta sesión se plantea avanzar en la denominada «Declaración de Rosario», un documento institucional que recogerá los principales consensos y desafíos identificados por los participantes.

El acto de clausura está previsto para las 12:30 horas, con las intervenciones finales de las entidades organizadoras y una convocatoria para dar continuidad periódica a este encuentro nacional.

Actividades culturales y visitas por Rosario

El programa contempla también actividades culturales y turísticas complementarias para los asistentes que lleguen antes o prolonguen su estancia en la ciudad. Las propuestas permitirán conocer la huella de la inmigración española en Rosario mediante recorridos por edificios y espacios históricos vinculados a la colectividad, una visita patrimonial al Club Español, circuitos arquitectónicos y paseos por lugares emblemáticos y la ribera del río Paraná.

También se prevén propuestas gastronómicas y actividades relacionadas con las distintas comunidades españolas presentes en la ciudad.