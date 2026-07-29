'A Santa', recibida en Galicia a su vuelta de Uruguay

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recibe la escultura de Francisco Asorey 'A Santa'

A Santa, la pieza creada hace cien años por el escultor gallego Francisco Asorey y que permanecía en Uruguay, se encuentra ya en Galicia.

La escultura, que representa a una labriega desnuda que lleva sobre sus hombros un yugo, está considerada una pieza "fundamental" del patrimonio autonómico por su "alto valor histórico y artístico".

A partir de ahora, permanecerá en el Museo Gaiás de la Cidade da Cultura de Santiago, donde ha sido recibida por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y su conselleiro de Cultura, José López Campos, además de algunos familiares del propio escultor.

Se trata de una pieza "con un alto valor simbólico por su vinculación a la emigración gallega, que actúa como nexo de unión entre la Galicia del exterior y la comunidad".

Historia

A Santa fue comprada en su momento por la Casa de Galicia de Montevideo, y se convirtió así en uno de los mejores ejemplos del patrimonio que fue conservado por centros y asociaciones de gallegos en América y en un símbolo de la emigración gallega en Uruguay.

En 2023 fue adquirida por el Gobierno gallego, dentro de su apuesta por que los museos no actúen únicamente como salvaguardas de la cultura, patrimonio e identidad de un territorio, sino que "ejerzan como motor cultural, social y turístico, siendo uno de los escaparates de la mejor Galicia Calidade".