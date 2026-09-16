La Xunta anima en Brasil a aprovechar el Xacobeo 2027 para peregrinar a Galicia

El delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro, participa en el Encuentro Nacional de Peregrinos en Brasil

El delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro, aprovechó su visita a la XII edición del Encuentro Nacional de Peregrinos, que se celebró en Rio Grande do Sul, en Brasil, para animar a todos los presentes a peregrinar a Santiago de Compostela el año que viene con motivo del Año Santo Xacobeo.

"Galicia os espera con los brazos abiertos", ha destacado desde el que es el mayor evento de integración para amantes del Camino de Santiago y otras rutas de peregrinación en Brasil.

Y es que, de hecho, la edición de este año, en la que participaron unos doscientos representantes de distintas asociaciones de todo el país, se centró en la importancia del Camino de Santiago como el origen de estos encuentros.

Así las cosas, el delegado de la Xunta puso en valor la cultura jacobea como punto de encuentro y unión entre personas de todas partes del mundo, al tiempo que agradeció a todas las asociaciones presentes el impulso por mantener vivos la tradición y los valores del Camino "sin importar la distancia".