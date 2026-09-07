La Xunta elogia al Centro Galego de Lleida por difundir la cultura y las tradiciones gallegas en Cataluña

Eligio Suevos (izq), presidente del Centro Gallego de Lleida, es recibido por el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda

La Xunta de Galicia ha puesto en valor el trabajo que realiza el Centro Galego de Lleida, cuando está a punto de cumplir medio siglo en funcionamiento, a la hora de difundir la cultura y las tradiciones gallegas en Cataluña.

De hecho, hoy mismo el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo un encuentro con el presidente de la entidad, Eligio Suevos, con quien abordó sus próximos proyectos para hacer visible Galicia en Lleida.

Además, Miranda destacó el importante papel de los centros gallegos, pues se trata de espacios de convivencia que permiten mantener los vínculos con la tierra y también transmitir la galleguidad a las nuevas generaciones.

"Entidades como el Centro Galego de Lleida son un puente permanente con Galicia y garantizan que nuestra cultura, nuestra identidad y nuestras tradiciones continúen vivas y presentes fuera de nuestra tierra", enfatizó el responsable de Emigración en la Xunta, convencido de la labor fundamental del tejido asociativo gallego en el exterior.