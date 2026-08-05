La Xunta de Galicia ha puesto en marcha una línea extraordinaria de ayudas dirigida a las personas gallegas residentes en Venezuela que se hayan visto afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles la convocatoria, destinada a sufragar gastos derivados de la pérdida temporal o definitiva de las condiciones de habitabilidad de la vivienda habitual.

La línea cuenta inicialmente con un presupuesto de 500.000 euros, una cantidad que podrá ampliarse si las necesidades así lo requieren. La ayuda individual será de 4.000 euros por beneficiario y se concederá en régimen de concurrencia no competitiva, debido al carácter excepcional y al interés público, social y humanitario de la medida.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes desde mañana, 6 de agosto, hasta el 1 de diciembre de 2026, preferentemente a través de la sede electrónica de la Xunta.

Para facilitar los trámites a las personas afectadas, también podrán acudir a las entidades gallegas colaboradoras en Venezuela: la Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, la Hermandad Gallega de Valencia, el Centro Gallego de Maracaibo, el Centro Gallego de Puerto La Cruz y la Asociación Hijos de Galicia de los Estados de Aragua y Lara, con sede en Maracay.

Más de 2,5 millones de euros de apoyo a la comunidad gallega en Venezuela

Esta nueva línea de ayudas se suma a los distintos programas de apoyo de la Secretaría Xeral da Emigración destinados a la comunidad gallega residente en Venezuela. En conjunto, estas actuaciones cuentan este año con un apoyo global inicial de 2,5 millones de euros.

Entre estas medidas se encuentran las aportaciones individuales de carácter social, cuyos trámites fueron agilizados por la Xunta para facilitar su pago. Este año se benefician de ellas más de 1.200 personas gallegas residentes en Venezuela, con un importe total superior a 1,3 millones de euros.

Estas ayudas tienen como finalidad garantizar la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia y la atención sociosanitaria de las personas gallegas emigrantes y de sus hijos residentes en el exterior que se encuentren en una situación de precariedad económica.

A ellas se suman las ayudas de emergencia social, cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 5 de octubre de 2026. Se trata de prestaciones económicas de carácter único dirigidas a personas emigrantes de nacionalidad española y origen gallego residentes en América con escasos recursos, así como a sus descendientes, para atender situaciones de necesidad provocadas por circunstancias extraordinarias sobrevenidas durante los últimos doce meses.

Apoyo a las entidades gallegas

La Xunta también ha reforzado los acuerdos de colaboración de carácter social con las entidades gallegas de Venezuela y las ayudas destinadas a su actividad y funcionamiento, que alcanzan en conjunto cerca de 580.000 euros.

El objetivo es respaldar la labor que desarrollan estas entidades en la atención y asistencia social de las personas y familias gallegas que atraviesan situaciones de necesidad.

Con la nueva convocatoria específica por los terremotos, el Gobierno gallego pretende dar una respuesta inmediata a las consecuencias de los daños ocasionados en las viviendas habituales de los gallegos residentes en Venezuela y complementar las restantes líneas de apoyo destinadas a la comunidad gallega en el exterior.