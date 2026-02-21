Científicos chinos desarrollan un modelo de IA para impulsar la exploración del espacio

Un grupo de investigadores chinos ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial para imágenes astronómicas que puede mejorar de manera significativa las capacidades para explorar las profundidades más lejanas del cosmos.

El modelo emplea óptica computacional y algoritmos de IA y, según publica la revista Science, puede ayudar a extraer señales astronómicas extremadamente débiles, identificar galaxias a más de 13.000 millones de años luz de distancia y generar imágenes de las regiones más profundas.

Explorar objetos celestes distantes y tenues resulta crucial para comprender el origen y la evolución del universo, pero la dificultad reside en obtener información de señales débiles que, además, se ven oscurecidas por la radiación de los telescopios y otros objetos. Este nuevo modelo, por tanto, aplica una reducción a ese ruido, lo que aumenta la capacidad de análisis.

De hecho, a través de este modelo, el equipo logró identificar más de 160 galaxias que datan aproximadamente de entre 200 y 500 millones de años después del Big Bang, triplicando así el número de hallazgos logrados con métodos anteriores.

Además, este sistema puede decodificar enormes volúmenes de datos de telescopios espaciales y es compatible con múltiples plataformas de observación, lo que le da el potencial de convertirse en una plataforma universal de mejora de datos relativos al espacio profundo.

Con la vista puesta en el futuro, los investigadores esperan que esta tecnología se utilice en telescopios de última generación para ayudar a resolver grandes incógnitas científicas relacionados con la comprensión de la materia oscura, los orígenes del universo y los exoplanetas.