La nave espacial de SpaceX culmina con éxito su primer vuelo orbital

La nave espacial Starship de SpaceX ha concluido con éxito su primer vuelo orbital tras su lanzamiento desde la plataforma de lanzamiento de Starbase en Texas, en Estados Unidos.

De este modo, la empresa que dirige Elon Musk ha conseguido su objetivo de alcanzar la órbita terrestre a la decimocuarta, si bien el vuelo ha terminado con un brusco amerizaje.

Con todo, SpaceX ha dado por cumplida la misión, pues se ha logrado ejecutar con éxito el lanzamiento, el ascenso, la separación de etapas, la maniobra de retroceso y el aterrizaje.

Según el detalle de las operaciones, el propulsor Super Heavy logró utilizar sus 33 motores en la maniobra de retroceso por primera vez, pero en la fase final los tres motores centrales mostraron signos de obstrucción por hielo, lo que provocó un fin anticipado de esta rutina. A continuación, durante el intento de amerizaje, se encendieron solo ocho de los trece motores previstos, lo que obligó a finalizar el ensayo.

Durante este vuelo, SpaceX también ha desplegado con éxito 26 satélites de la red Starlink, cuyo objetivo es ampliar la capacidad de la red y las velocidades de usuario y que comenzarán a funcionar una vez se lleven a cabo las verificaciones.