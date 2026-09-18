El empresario ruso que pagó parte de la boda del hijo de Trump, vetado en Letonia

Letonia ha actualizado su lista de personas non gratas con dos ciudadanos rusos a los que se les prohíbe la entrada en el país durante "un tiempo indefinido".

Uno de ellos es Alexander Ovechkin, uno de los jugadores de hockey sobre hielo más famosos del mundo. El máximo anotador de la historia de la NHL, la liga estadounidense, ha expresado públicamente su apoyo al partido que dirige Vladimir Putin, hasta el punto de que ha aparecido en un video de campaña junto al ministro de Exteriores de Rusia.

El otro es el empresario Umar Kremlev, en el foco mediático por haber pagado parte de los festejos de la reciente boda en Bahamas de Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, como reconoció la ya nuera del mandatario, Bettina.

Kremlev, al frente de la Asociación Internacional de Boxeo, es un empresario considerado cercano a Putin.