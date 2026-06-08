Alemania y Francia ponen punto y final al proyecto de caza europeo tras años de negociaciones

El proyecto europeo para desarrollar un avión caza de sexta generación entre Alemania, Francia y España queda cancelado tras años de negociaciones, ante las diferencias existentes entre los socios.

En concreto, según fuentes del gobierno alemán, el canciller, Friedrich Merz y el presidente francés, Emmanuel Macron, han llegado a la conclusión de que el conglomerado industrial francés Dassault Aviation y el fabricante europeo Airbus no son capaces de ponerse de acuerdo sobre quién debe liderar el programa.

Certificado este punto, Merz ha aconsejado a Macron no seguir adelante con el proyecto, considerado el más ambicioso hasta la fecha tras su lanzamiento en 2017 por la entonces canciller germana Angela Merkel y por el mismo mandatario galo. No obstante, el dirigente alemán sí habría apostado por continuar con el desarrollo de una nube de combate.

La iniciativa, enfocada a reemplazar a partir de 2040 a los Eurofighter y los Rafale que actualmente están en servicio, lleva tiempo bloqueada a causa de las diferencias entre las dos principales potencias sobre un liderazgo que debería ser compartido.

El pasado mes de marzo, el director ejecutivo de Indra, el fabricante español involucrado en el proyecto, ya lamentó la falta de avances en "uno de los proyectos industriales más estratégicos para Europa y para España". Y el propio presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, reclamó en enero el desbloqueo de este desarrollo "de una santa vez".