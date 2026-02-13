Alertan a las empresas ante la nueva normativa fiscal "punitiva" en México

La consultora internacional Ernst & Young recomienda a las empresas que trabajan en México revisar en profundidad su situación financiera ante la nueva normativa fiscal que ha entrado en vigor en el país y que incluye "normas ambiguas, desproporcionadas y punitivas a los contribuyentes, especialmente a los receptores de CFDI (factura electrónica), lo que podría violar principios constitucionales", según se indica en un informe sobre normativa fiscal en Latinoamérica publicado por la consultora.

La nueva normativa que entró en vigor el pasado 1 de enero en México establece que la autoridad fiscal podrá verificar que las facturas emitidas amparen operaciones existentes y verídicas. En caso de que haya indicios de emisión de CFDI que carezcan de sustento real, la autoridad fiscal podrá realizar visitas al domicilio de las empresas para recabar pruebas de las irregularidades cometidas. Además, se reduce a 5 días hábiles el plazo para que se presenten pruebas que demuestren la autenticidad de los CFDI emitidos. La resolución sobre el asunto se emitirá en un plazo de 15 días hábiles.

Ante esta nueva normativa, Ernst & Young recomienda a las empresas interponer un recurso de amparo para impugnar estas disposiciones y evitar consecuencias adversas. Este recurso puede solicitarse ya a lo largo del mes de febrero. También es posible interponerlo en los 15 días hábiles siguientes en los que las autoridades fiscales apliquen los nuevos requisitos de análisis.

Además, la consultora aconseja a las compañías realizar una revisión de la situación financiera de las operaciones nacionales, ya que "las autoridades fiscales mexicanas están intensificando el escrutinio y suspendiendo el certificado de sellos digitales, necesario para emitir facturas".

En el caso de las plataformas digitales, la consultora advierte de que se deben revisar y actualizar los procesos de incorporación de vendedores para recopilar las claves de identificación de los mismos. También se les recuerda que deben de prepararse para tener la capacidad de compartir datos en tiempo real, tal y como plantean las futuras condiciones técnicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Repatriación de capitales

Por otra parte, la consultora también recomienda a los residentes en México que tengan bienes en el extranjero y deseen repatriarlos que evalúen la posibilidad de hacerlo antes del 31 de diciembre de este año, fecha límite para beneficiarse de la posibilidad de pagar una tasa preferencial del 15% en el impuesto a la renta por el capital que se traiga al país.

Entre las condiciones para beneficiarse de esta posibilidad, se establece que el dinero haya estado en el extranjero con fecha 8 de septiembre de 2025 y que el capital se invierta en actividades productivas, generación de empleo, pago de pasivo o inversión en bonos de deuda gubernamental. Además, deberá mantenerse la inversión en el país un mínimo de tres años.