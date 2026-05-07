Amper compra la teleco Teltronic en una operación que podría ascender a 225 millones

El grupo Amper ha firmado un acuerdo de carácter vinculante con el fondo Nazca Capital para la adquisición del 100% de la compañía española Teltronic en una operación que podría alcanzar los 225 millones de euros, según ha indicado la firma en un comunicado.

La operación para comprar esta compañía de soluciones de telecomunicación, líder en el ámbito de las comunicaciones para defensa y seguridad, cuenta con un precio de compraventa fijo de 155 millones. Esto implica un valor de la empresa inferior a nueve veces el Ebitda del ejercicio 2025, que fue superior a los 20 millones de euros, y de un importe contingente máximo de 45 millones de euros (earn-out), sujeto al cumplimiento de objetivos habituales en este tipo de transacciones.

Además, el acuerdo incluye la asunción por parte de Amper de 25 millones de euros de deuda de Teltronic, por lo que el volumen total de la operación podría alcanzar los 225 millones de euros.

El pago del importe fijo se realizará mediante un pago en efectivo de 111 millones de euros, para lo que se contempla la entrada de uno o varios inversores, y, el resto, 44 millones de euros, se ejecutaría mediante la emisión de nuevas acciones de Amper. Estas nuevas acciones de Amper representarían aproximadamente un 7,75% del capital social de la sociedad tras la ampliación de capital no dineraria y se emitirían a un precio de 0,23 euros por acción. El precio contingente adicional, en su caso, se abonaría en efectivo.

Colaboración estable

La operación se enmarca, por un lado, dentro de la estrategia de Amper y Nazca como "actores relevantes" del ecosistema de la industria española de defensa y seguridad, que deben contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad de España y a su autonomía estratégica, y por otro dentro de la búsqueda de una "colaboración estable y sostenida" entre ambas compañías, como demuestra la participación relevante que Nazca tendrá en el accionariado de Amper.

Nazca había adquirido Teltronic en 2025, a través de su fondo especializado en Defensa. Hasta entonces, la compañía de origen español y con una trayectoria de medio siglo era propiedad de una corporación China. "Uno de los objetivos de esta operación fue recuperar para España una tecnología y unas capacidades industriales consideradas estratégicas", ha indicado Amper.

Una vez completado este proceso, y dentro de la citada estrategia nacional, el acuerdo con Amper permite la integración de las capacidades de Teltronic dentro de una firma española que tiene una posición "relevante" como Tier 1 en Defensa y Seguridad Nacional, con tecnologías propias de uso dual.

"Esta operación permitirá a Amper constituirse como líder en España en comunicaciones para la defensa y seguridad y como un actor relevante en Europa", han destacado. Además, subrayan que la operación representa para Amper una "adquisición transformacional y altamente complementaria desde el punto de vista tecnológico, industrial y geográfico".

De hecho, se espera que la adquisición genere sinergias comerciales, tecnológicas y operativas, además de consolidar el posicionamiento"en mercados como Brasil y México y permitir el acceso a otros como Estados Unidos y Canadá.

Toma de posición en Amper

El consejero delegado de Amper, Enrique López Pérez, ha comentado que la incorporación de Teltronic es una operación que refuerza la ambición de la multinacional de ser "el líder español mid-cap de tecnologías de uso dual, a la vez que fortalece la relación estratégica con Nazca".

Por su parte, el presidente ejecutivo de Nazca, Carlos Carbó, ha agregado que la venta de Teltronic, que incluye una toma de participación "significativa en Amper, forma parte del objetivo de contribución a la salvaguarda y desarrollo de capacidades estratégicas para la Defensa Nacional y el fortalecimiento de su Industria de Defensa y Seguridad desde su posición de inversor especializado en dicho mercado".

Está previsto que el contrato de compraventa se firme antes del 16 de junio, quedando sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas de carácter regulatorio en distintas jurisdicciones, así como a la aprobación por parte de la junta general de Amper.