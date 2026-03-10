Australia saca a concurso conexiones aéreas con distintos enclaves de Micronesia

El departamento de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional (DFAT) del gobierno australiano ha sacado a concurso la concesión de distintas rutas aéreas para conectar el país con diversos enclaves de Micronesia, un conjunto de pequeños países isleños situados al norte de la costa australiana.

Según la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional, el plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 8 de abril. El precio de adjudicación oscila entre un mínimo de 17 millones de dólares y un máximo de 34 millones. El plazo de concesión inicial es por dos años, prorrogables por otros dos.

El operador seleccionado deberá estar listo para comenzar a operar dentro de los 180 días posteriores al acuerdo con el DFAT, pero se pretende que pueda comenzar antes de ese plazo. El operador seleccionado venderá asientos y carga a precios comerciales y los ingresos se deducirán de los costos operativos del vuelo para el DFAT.

Garantía de conectividad

El objetivo es garantizar una conectividad regular y programada de Australia con la República de Nauru, la República de Kiribati, la República de las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia y la República de Palaos. Todas ellas son pequeñas islas situadas a varios centenares de kilómetros de las costas australianas.

El DFAT destaca que la mejora de la conectividad aérea con estos enclaves permitirá favorecer los intercambios culturales, promoverá un mayor acceso a los servicios de salud y educación, y fortalecerá el crecimiento económico a través del turismo y las oportunidades comerciales.