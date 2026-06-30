BMW simplifica su estructura accionarial y otorga derecho a voto a todo su capital

BMW ha acordado convertir todas sus acciones preferentes sin derecho a voto en acciones ordinarias, que sí permiten participar en las decisiones de la compañía. Con esta medida, la automovilística alemana simplifica su estructura accionarial y la alinea con las prácticas internacionales de gobierno corporativo.

La conversión afectará a cerca de 55 millones de títulos y se realizará automáticamente entre antes de que concluya esta semana. De este modo, el capital social del fabricante germano, de unos 616 millones de euros, quedará así compuesto únicamente por acciones ordinarias; en comparación con la estructura anterior, de un 91% de acciones ordinarias y un 9% de acciones preferentes.

Con esta unificación, además, se incrementará el capital flotante de las acciones ordinarias hasta, aproximadamente, el 19%. De este modo, el volumen de títulos disponibles para negociación en bolsa crecerá, lo que contribuirá a inyectar liquidez en la empresa.

La operación coincide con el centenario de la salida a Bolsa de BMW. En junio de 1926, la firma comenzó a cotizar en los mercados de Munich y Berlín, con acciones cuyo valor nominal era entonces de mil reichsmarks, la moneda alemana de aquella época.