China protesta contra las sanciones de EEUU en vísperas del encuentro entre Trump y Xi

La decisión de Estados Unidos de sancionar a tres personas y nueve empresas, entre ellas varias chinas, por supuestos lazos militares con Irán no ha pasado desapercibida en el gigante asiático. A dos días de que comience la visita oficial de Trump al país que dirige Xi Jinping, desde Pekín no solo han protestado, sino que han advertido de que protegerán "firmemente" los derechos e intereses de todas sus corporaciones.

"China se opone firmemente a las sanciones ilegales y unilaterales que carecen de base en el derecho internacional y que no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha dicho el portavoz de su ministerio de Exteriores, antes de situar como "prioridad urgente" la conclusión de la guerra en Oriente Próximo y de exigir a Washington que deje de utilizar la guerra "como pretexto para difamar a otros países".

De hecho, en vísperas de que suceda el encuentro entre Trump y Xi, las delegaciones china y estadounidense —encabezadas por el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y el viceprimer ministro del Consejo de Estado de China, He Lifeng— mantendrán contactos económicos y comerciales en Corea del Sur.

"La seguridad económica es seguridad nacional, y espero que esta serie de encuentros sea productiva, mientras trabajamos para impulsar la agenda económica America First del presidente Trump", subrayó Bessent, al tiempo que un portavoz del gobierno chino puntualizó que se abordarán cuestiones "de interés mutuo" e inspiradas en los acuerdos de Busan, la ciudad que sirvió de escenario en octubre de 2025 para que las dos potencias mundiales firmasen una tregua arancelaria.

Sanciones

En cuanto a las sanciones decididas por el gobierno de Estados Unidos, afectan en esta ocasión a tres personas y nueve empresas radicadas en China, Bielorrusia y Emiratos Árabes Unidos.

Por lo que afecta a China, se centran en un ciudadano particular, dos firmas tecnológicas, una textil y otras cuatro más, de las cuales tres de ellas están ubicadas en Hong Kong.