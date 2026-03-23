Cosentino llega a Goteburgo y Manchester

La multinacional Cosentino ha desplegado ya sus nuevas Cosentino City en Goteburgo y Manchester, de modo que profundiza así su penetración en los mercados de Suecia y Reino Unido.

En el caso del país nórdico, se trata del segundo de estos espacios de la firma española tras la apertura en Estocolmo en 2021. En concreto, se ubica en un espacio de casi 500 metros cuadrados y a su apertura acudieron representantes de la comunidad de arquitectos, diseñadores y profesionales vinculados a la piedra y la edificación.

En cuanto a las ilas británicas, también la de su capital, Londres, fue la primera pica. La nueva sede dispone de unos 300 metros cuadrados en el conocido Green Quarter, cerca de la estación de Victoria, y a su puesta en funcionamiento también asistieron profesionales del diseño, el interiorismo y la arquitectura.

Los dos nuevos showrooms cuentan con un diseño y una estética modernas, y albergan todas las funcionalidades, de modo que proporciona ateliers, diferentes displays digitales y tablas en glan formato; así como cocinas, fachadas y ambientes de baño con las distintas firmas de la marca.

Con la apertura de estas dos nuevas instalaciones comerciales y de exposición, la compañía alcanza un total de 43 locales distribuidos por las principales ciudades del mundo.