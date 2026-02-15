El coste en ciberseguridad para una pyme media se sitúa por debajo de los 30.000 euros anuales

El coste que supone mantener a una empresa de tamaño medio (100 empleados) protegida de las amenazas informáticas más habituales se sitúa entre los 24.000 y los 30.000 euros anuales, según ha indicado la empresa de ciberseguridad andaluza GrayHats a La Región Internacional.

Emilio Olmo, director de Desarrollo de Negocio de GrayHats explica que hay empresas que saben bien lo que buscan en materia de ciberseguridad, mientras que otras consultan a empresas como la suya sobre las amenazas que deben de cubrir y como hacerlo.

"En materia de ciberseguridad es necesario realizar un enfoque integral y proteger los equipos, el correo electrónico y todas las fuentes potenciales de amenaza para la seguridad informática de la empresa", indica Olmo.

Coste mensual

Los costes mensuales pueden variar en función de los servicios encargados y del tamaño de la empresa, pero se sitúan entre los 2.000 y los 2.500 euros mensuales, según indican desde GrayHats. El coste anual no superaría los 30.000 euros anuales, lo que resulta una cantidad asequible si se tienen en cuenta las pérdidas millonarias que pueden experimentar las empresas que sufren estos ataques informáticos, que cada vez son más frecuentes y que ahora se ven favorecidos por el uso de la inteligencia artifiicial.

Los servicios que se ofrecen con un paquete de protección integral suponen la atención a los equipos informáticos de la empresa, del correo electrónico, supervisión de la navegación web y acceso a un centro de vigilancia que funciona las 24 horas del día los 365 días del año y que ofrece soporte de alertas permanente.