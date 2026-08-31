Croacia prepara un concurso de 35 millones para perforar pozos geotérmicos

Croacia ha perforado el subsuelo de cuatro ciudades y en las cuatro ha encontrado lo que buscaba: agua a temperaturas que rondan los cien grados, con potencial para cubrir buena parte de la demanda local de calefacción. Así es que prepara ahora un concurso de más de 35 millones de euros para abrir un segundo pozo en cada uno de esos emplazamientos y convertir los hallazgos en sistemas capaces de suministrar calor de forma continua.

En concreto, el contrato incluye el diseño, la obtención de permisos, el suministro de materiales y la perforación llave en mano de cuatro nuevos pozos a profundidades de entre 2.000 y 2.300 metros, con la posibilidad de prolongar cada perforación otros 100 metros si las condiciones geológicas lo requieren.

El objetivo ahora, toda vez que ya se ha comprobado que en las cuatro localizaciones —Velika Gorica, Zaprešić, Osijek y Vinkovci— existen recursos aprovechables, es pasar de la exploración a un sistema potencialmente utilizable durante décadas. Con esa finalidad, en cada ciudad se formará una pareja: un pozo extraerá el agua caliente para transferir su energía a la red de calefacción y el otro la reinyectará en el mismo yacimiento. Se trata, por tanto, de generar un circuito cerrado que ayudará a conservar la presión del depósito, evitará consumir el recurso subterráneo y permitirá, de este modo, mantener la producción de calor.

Es por ello que el futuro adjudicatario deberá construir las plataformas de trabajo, perforar y probar los pozos, instalar bombas profundas y realizar ensayos para comprobar cómo interactúa cada nueva perforación con la ya existente. De hecho, el contrato también abarca los servicios de ingeniería, los equipos y la restauración de los emplazamientos.

La convocatoria está apoyada en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y se espera que la Agencia Croata de Hidrocarburos publique en los próximos días el anuncio definitivo del concurso. Será, en todo caso, un procedimiento internacional, que estará abierto a compañías con experiencia en pozos geotérmicos o en perforaciones de petróleo y gas, según lo ya avanzado por las autoridades del país.