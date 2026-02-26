Cuenta atrás para el próximo rascacielos más alto de Nueva York

El pasado mes de septiembre, el ayuntamiento de Nueva York aprobó la licencia para el que será el rascacielos más alto de la ciudad, con la única excepción del One World Trade Center. Con 487 metros de altura, la construcción de este edificio de oficinas de 62 plantas arrancará en abril gracias a una inversión de 6.000 millones de dólares.

Este enorme edificio, ubicado en el 350 de Park Avenue, dispondrá de más de 200.000 metros cuadrados de los que aproximadamente tres cuartas partes serán de uso empresarial, mientras los 22.000 que dejan libres la maquinaria, el parking subterráneo y las instalaciones se destinarán a locales comerciales en el corazón del Midtown.

El proyecto de este nuevo rascacielos de cristal y acero, que desbancará a la Central Park Tower como el residencial de mayor altura de la Gran Manzana, lleva la firma del arquitecto estrella Norman Foster y prevé un período de construcción de 82 meses.