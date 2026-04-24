El Departamento de Justicia de EEUU cierra su investigación sobre el presidente de la Fed

La fiscal para el Distrito de Columbia (Washington D.C.), Jeanine Pirro, ha informado de que el Departamento de Justicia no se hará cargo de la investigación iniciada contra el actual presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, por los sobrecostes en la reforma de la sede del banco central.

En este sentido, Pirro ha sostenido que será el inspector general de la Reserva Federal, Michael Horowitz, quien investigue los hechos, dejando, por tanto, la responsabilidad en la propia Fed y acabando con la causa del Departamento de Justicia.

"Espero un informe exhaustivo en el menor tiempo posible y confío en que el resultado ayudará a resolver, de una vez por todas, las preguntas que llevaron a esta oficina a emitir citaciones judiciales", ha defendido Jeanine Pirro en un mensaje en redes sociales. En todo caso, la fiscal de distrito ha afirmado que no dudará en reanudar la investigación penal si "los hechos lo justifican".

Este cambio de rumbo de la investigación puede ayudar a facilitar la confirmación de Kevin Warsh como presidente de la Fed, puesto que ese era el obstáculo esgrimido por el senador republicano Thom Tillis para bloquear su candidatura en el comité bancario del Senado de Estados Unidos.

"Acabemos con esta investigación para que pueda apoyar tu confirmación", aseveró Tillis este martes en la comparecencia de Warsh ante el Comité, el cual está compuesto por 13 republicanos y 11 demócratas por lo que el voto de Tillis resulta clave para seguir adelante con la designación de Warsh.

Discrepancias con Trump

Hasta ahora, Donald Trump no había dado su brazo a torcer y sostenía que la investigación seguiría su curso, a pesar de que esto significara no contar un sustituto para Powell antes del 15 de mayo, día que termina su mandato.

La relación entre Powell y Trump ha estado marcada por sus enfrentamientos sobre el rumbo de los tipos de interés, con el inquilino de la Casa Blanca instando a la Reserva Federal a bajar la tasas de referencia ante la negativa de Powell a seguir los mandatos del presidente norteamericano.

Tras el inicio de la investigación, el jefe de la Fed aseguró que esta se enmarcaba en "las amenazas y la presión constante" de la administración Trump.