La empresa que ensambla los iPhone y los servidores para Nvidia cierra 2025 con beneficios récord

Hon Hai Precision Industry, matriz de Foxconn Technology Group —la compañía taiwanesa responsable del ensamblaje de gran parte de los iPhone que se venden en todo el mundo y de los servidores para Nvidia—, alcanzó un beneficio neto atribuido de 189.354 millones de dólares taiwaneses (unos 5.164 millones de euros) en 2025, un 24% más y nuevo máximo histórico.

Por su parte, la facturación se situó en el conjunto del ejercicio en un récord de 8,1 billones de dólares taiwaneses (220.910 millones de euros), con un alza del 18% en la comparativa interanual.

De este modo, la compañía de Taiwán ha apuntado que el crecimiento de sus ganancias anuales superó al ritmo de incremento de los ingresos, mientras que el margen sobre el beneficio operativo y el margen de beneficio neto fueron del 3,20% y del 2,34%, respectivamente, por encima del 2,92% y 2,23% del año anterior.

En este escenario, el presidente de Foxconn, Young Liu, ha destacado el buen ejercicio, toda vez que se lograron cifras récord y se superaron las expectativas. Además, ha resaltado el fuerte crecimiento obtenido, así como el hecho de que los ingresos por productos en la nube y redes superaron por primera vez a los de productos de electrónica de consumo inteligente.

Así las cosas, el dividendo en efectivo por acción del ejercicio alcanzará los 7,2 dólares taiwaneses, lo que supone un aumento del 24% con respecto al del año anterior. Con esta decisión, se alcanza un ratio de payout récord del 52,9% y se sigue superando así el 50% durante siete años consecutivos.