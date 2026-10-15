La empresa española Solaria invertirá 5.000 millones de euros en centros de datos en Uruguay

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, ha anunciado la firma de un acuerdo con la empresa española Solaria para el desarrollo de un parque tecnológico de centros de datos que supondrá una inyección de unos 5.080 millones de euros.

Se trata, según ha destacado el presidente uruguayo, de la mayor inversión extranjera que reciba el país sudamericano en toda su historia.

El macroproyecto, que operará bajo un régimen de zona franca, destinará unos 4.900 millones de euros a la construcción de centros de datos con una capacidad de 500 megavatios, mientras la cuantía restante servirá para instalar 350 megavatios de generación solar fotovoltaica que abastecerán de energía renovable al complejo.

En la construcción de estas instalaciones, hasta 2029, se generarán unos 3.100 puestos de trabajo, y la cifra caerá a la mitad una vez esté a pleno rendimiento.

Durante la presentación del acuerdo, Orsi ha atribuido este logro a la estabilidad macroeconómica y jurídica de su país y a su matriz eléctrica casi 100% renovable, un factor estratégico que resulta cada vez más determinante para los grandes inversores internacionales.

Solaria consolida su apuesta por Uruguay

Con este acuerdo, la multinacional Solaria consolida su presencia en el país sudamericano, donde opera desde hace casi una década gestionando plantas solares.

En esta ocasión, asumirá el papel de desarrollador y operador de la zona franca, impulsando la creación de un campus tecnológico destinado a albergar grandes operadores de centros de datos y proporcionando el suelo, las infraestructuras y los servicios necesarios para su actividad. La eléctrica estatal adquirirá la energía producida mediante un PPA previsto de hasta 40 años.

"Este modelo integra generación renovable y nueva demanda eléctrica de forma coordinada, acompasando el desarrollo de las plantas solares con la puesta en marcha del campus tecnológico y permitiendo un coste de suministro altamente competitivo para los centros de datos", ha destacado la firma española.

Por su parte, ha destacado que la iniciativa "supone un nuevo avance" en su estrategia de "consolidarse como actor de referencia en el desarrollo de infraestructuras energéticas y tecnológicas para centros de datos, un mercado impulsado por el crecimiento de la inteligencia artificial y los servicios en la nube".