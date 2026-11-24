El gobierno de España ha elegido San Francisco para instalar la que será la novena oficial comercial en Estados Unidos, que se orientará hacia el ecosistema de innovación presente en Silicon Valley.

Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se crea esta nueva sede económica y comercial, que busca reforzar la presencia institucional y comercial española en la costa oeste de Estados Unidos.

Entre sus cometidos, estará acompañar a las empresas españolas en sus procesos de internacionalización e implantación, facilitar el contacto con compañías tecnológicas, inversores y centros de investigación, e impulsar alianzas en sectores como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la robótica, la movilidad y las tecnologías financieras.

La de San Francisco será la última incorporación a la red comercial española en Estados Unidos, después de las recientes aperturas en Houston y Boston.

Internacionalización

En paralelo, en la reunión del Consejo de Ministros celebrada hoy, el gobierno presidido por Pedro Sánchez también ha sacado adelante un paquete de medidas para reforzar el apoyo a la internacionalización de las empresas españolas.

Así, se ampliará en 200 millones de euros el fondo destinado a pymes y pequeños proyectos de exportación e inversión, que alcanzará los 600 millones de euros, y se renovará la subvención de 500.000 euros para la internacionalización de la economía de Canarias.

En cuanto a la primera línea de apoyo, creada en 2017, concede hasta diez millones de euros por operación. En lo que va de año, se han imputado a este instrumento financiero 35 operaciones por un valor de 68,7 millones de euros, lo que supone un récord anual en términos de importe, según el ministerio de Economía.

Además, el ejecutivo español ha renovado la subvención de un millón de euros a la Cámara de Comercio de España para cubrir los gastos de personal y medios materiales derivados de su labor como entidad encargada de gestionar fondos europeos este año.