España lanza ayudas por 50 millones para sustituir combustibles fósiles por renovables

El fomento de las energías renovables, entre los objetivos del nuevo ente

El gobierno de España destinará 50 millones de euros a unas nuevas ayudas encaminadas a sustituir sistemas de producción de electricidad y calor a través de combustibles fósiles por otros métodos que utilicen energías renovables.

En esta ocasión, las subvenciones, financiadas a cargo de fondos europeos, se orientan a aquellos titulares de plantas de cogeneración y de tratamiento de residuos que reemplacen las fuentes fósiles por renovables.

En concreto, la ayuda máxima por proyecto será de 15 millones de euros, con un umbral mínimo de inversión de 50.000 euros. Los solicitantes pueden ser personas y empresas o agrupaciones empresariales, ya sean del ámbito privado o del público, y podrán recibir un anticipo por un máximo del 80% de la ayuda concedida.

Se subvencionará el 65% del coste de la iniciativa, aunque las pymes podrán obtener un apoyo de hasta el 10% adicional y los proyectos que se lleven a cabo en municipios encuadrados dentro del plan de apoyo a la dinamización rural también verán aumentar la cuantía.

Se trata —como ha destacado el ministerio de Transición Ecológica— no solo de una medida que busca reducir la huella de carbono, sino también de una apuesta por mejorar la competitividad de las empresas, toda vez que permitirá a la industria reducir costes.