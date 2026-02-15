España registró en 2025 un aumento del 26% en las amenazas de ciberseguridad

Los incidentes de ciberseguridad en España aumentaron un 26% en España en 2025 respecto al año anterior, con un total de 122.223 amenazas registradas, según datos publicados por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Este organismo notificó el año pasado un total de 237.028 sistemas vulnerables relevantes, susceptibles de ser explotados por ciberdelincuentes para acceder a redes o provocar incidentes.

En el ámbito de los operadores esenciales e importantes, alineados con la directiva NIS2, y vitales para el funcionamiento de la sociedad, Incibe atendió 401 incidentes y los principales sectores afectados fueron la banca (34%), el transporte (14%), la energía (8%), infraestructuras de los mercados financieros (7%) y aseguradoras y fondos de pensiones (6%).

En cuanto a los incidentes más frecuentes, en 2025 destacaron los relacionados con el malware, con 55.411 casos, incluyendo virus y otros softwares maliciosos que afectan dispositivos. De éstos, 392 fueron ataques de ransomware, donde los ciberdelincuentes bloquean sistemas o archivos, exigiendo rescates económicos.

De los sistemas infectados controlados por un ciberdelincuente de forma remota (botnet) identificados por Incibe-CERT, el 85 por ciento están relacionados con dispositivos inteligentes (IoT), como televisores, decodificadores o reproductores multimedia.

Un 40% de los incidentes son fraude online

El fraude online constituye 4 de cada 10 incidentes de seguridad, con 45.445 casos, un 19 por ciento más que el año pasado. El phishing lidera los fraudes online con 25.133 casos, como correos falsos simulando ser bancos o empresas conocidas para robar datos personales.

Además, el organismo ha trabajado, en colaboración con Red.es, para cerrar 4.600 dominios web .es potencialmente fraudulentos, la totalidad de los cuales fue reportado por Incibe.

Los incidentes de ciberseguridad que han tenido como consecuencia un robo de información han ascendido a 3.849 casos de acceso o sustracción no autorizada de datos digitales o confidenciales.