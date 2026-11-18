Viscofan, la multinacional española de envolturas cárnicas, pretende acelerar su crecimiento en Asia y, para ello, ha formalizado un acuerdo por el que su filial china comprará el 85% de la firma Haiaos, que se dedica a la producción y distribución de envolturas hechas con colágeno, por unos 133 millones de euros.

Para la compañía navarra, se trata de "un paso importante" en la ejecución de su plan estratégico, toda vez que refuerza su compromiso de acelerar el crecimiento y la rentabilidad previstos para China y la región de Asia-Pacífico a través de la combinación de las capacidades locales de Haiaos con la experiencia tecnológica, industrial y comercial de Viscofan.

Haiaos tiene su sede en Zibo (China) y el año pasado reportó unos ingresos de 57,5 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 16,5 millones de euros. El principio de acuerdo estima el valor total de la empresa en 133 millones de euros, de los que Viscofan abonará el 85% para quedarse con esa participación, mientras los fundadores mantendrán el otro 15% hasta el tercer aniversario del cierre de la operación.

Por el momento, la empresa española ha llegado a un acuerdo con accionistas que suma el 58,94% del capital de Haiaos, aunque contempla la incorporación de los restantes inversores y accionistas minoritarios mediante la suscripción de acuerdos de compraventa adicionales con el objetivo de alcanzar al cierre el indicado 85% del capital social.

En todo caso, como ha anticipado ya la firma navarra, el cierre de la operación —que ha contado con InterChina Partners como asesor financiero, con Baker McKenzie FenXun como asesor legal y con Ernst & Young para elaborar la due diligence financiera y fiscal— queda sujeto a que Viscofan alcance un umbral mínimo del 80% del capital de Haiaos.