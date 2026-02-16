Estados Unidos construirá centrales nucleares en Hungría y Eslovaquia

La administración Trump prevé construir centrales nucleares en Hungría y Eslovaquia, para lo cual su secretario de Estado, Marco Rubio, ha viajado hasta Bratislava y Budapest para sellar acuerdos en esta materia con ambos países centroeuropeos.

Así pues, con las autoridades eslovacas ha acordado la construcción de un reactor de gran tamaño que será financiado por Estados Unidos; mientras que con el gobierno húngaro firmó un acuerdo que "dará lugar a décadas de cooperación" en el campo de la energía nuclear. En concreto, el compromiso pasa por hacer de este país europeo un centro para el desarrollo regional de reactores modulares pequeños, para lo cual contará con el apoyo de la tecnología estadounidense de SMR y de la firma también norteamericana Holtec International, experta en gestionar el almacenamiento de combustible nuclear gastado.

"Estos anuncios allanan el camino para mejorar la seguridad energética de la región, fortalecer la industria y alcanzar los objetivos emergentes de competitividad tecnológica", ha señalado el departamento de Estado a través de un comunicado. Además, en el caso de Hungría, ha detallado que el acuerdo llega después de la reunión entre su primer ministro, Viktor Orbán, y el presidente Trump en la Casa Blanca, en la que se acordó suspender las sanciones estadounidenses que afectaban al país europeo en aras de lograr una senda de cooperación bilateral en materia energética.

"Estados Unidos está comprometido a apoyar los objetivos de seguridad nacional de amigos y aliados con tecnologías de energía nuclear innovadoras que se basan en 70 años de liderazgo mundial de Estados Unidos en seguridad nuclear, protección y no proliferación", ha añadido el departamento que dirige Marco Rubio.